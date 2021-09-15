7／9後的「莫德納孤兒」望解套！　陳時中：基本上會安排第二劑

記者嚴云岑／台北報導

莫德納共接種378萬6612劑，其中已經接種第二劑者僅35萬1399人，相當於有300萬人苦等不到第二劑，淪為「莫德納孤兒」，有兒科醫師預估7/9以後接種者，可能等不到第二劑，只剩混打高端選項。被問及是否能保證第一劑打莫德納者，第二劑一定打得到？指揮中心指揮官陳時中今（15）日在記者會表示，「基本上是做這樣安排」。

台灣有約300萬第一劑接種莫德納疫苗的民眾苦等不到等二劑，如今傳出台大醫院準備莫德納混打高端疫苗試驗，正招募220名對象，開始進行後28天解盲。若可行，有望部份紓解疫苗供貨不足的壓力。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，

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台大醫院混打研究由感染科主治醫師謝思民主持，預計下週開始收案。試驗將分成實驗組與對照組，一組為施打高端、另一組則是注射莫德納疫苗，隨機雙盲分配各收110人，共計220人。謝思民估計，收案完成後28天就有機會提供初步研究成果給指揮中心。

據指揮中心統計，截至9月13日止，莫德納共接種378萬6612劑，其中已經接種第二劑者僅35萬1399人。

政府今年採購莫德納疫苗目前已到貨505萬劑，5至8月150萬劑，預估9月會再到貨，但數量未知。而最新一批是捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗，已在8月29日下午抵台。