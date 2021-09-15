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游錫堃反酸朱立倫　「博士賢侄要批評最好把書看完」

▲▼立法院長游錫堃反酸前國民黨主席朱立倫傑出、具有博士學位，「賢侄要批評最好把書看完」。（圖／取自游錫堃臉書）

▲立法院長游錫堃日前表示，當年兩蔣政權對付組黨人士的力道，比起日本政府更殘酷。（圖／取自游錫堃臉書）

記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃日前表示，當年兩蔣政權對付組黨人士的力道，比起日本政府更殘酷，引來前國民黨主席朱立倫批評，民進黨不惜美化日本殖民史。對此，游錫堃回應，「賢侄是一個傑出、具有博士學位，名聞全國的政治人物，要批評書中內容，最好把書看完」。

朱立倫15日上午在臉書表示，日前民進黨舉辦黨史新書發表會，游錫堃致詞時提到，當年兩蔣政權對付組黨人士的力道，比起日本政府及現在的中共在香港迫害民主人士都是更殘酷，這種美化日本殖民以及中國共產黨的言論竟出自國會議長之口，熟悉歷史與珍愛民主的人恐怕都會聞之震驚。

游錫堃中午回應，雖然兩人同台競選過，但是也曾有過一段「休戚相關、互動良好」的時光，記得自己在行政院長任內，兩人為桃園一起努力過，「甚至在賢侄邀請下，我也特別跑一趟桃園哩」。

游錫堃反酸，「賢侄是一個傑出、具有博士學位，名聞全國的政治人物，要批評書中內容，最好把書看完」，如果沒有時間看完就妄下斷語，他擔心恐怕有傷「立倫賢侄」的博士學歷與名聲。

游錫堃也說，其實賢侄如果沒有時間把書看完，也有一個辦法，「我建議可以問問我的好友，你的岳父大人高育仁議長就知道了，他是一個對台灣史有相當了解的人啊！」

朱立倫認為，特殊時空下的不幸，不應淪為政治鬥爭的工具，他主張對台灣歷史的研究，必須向時空的更深處做延伸，不僅是全球冷戰氛圍下的國民政府時期，更早期的日據、清領、鄭氏王朝都應該被深入研究。

朱立倫強調，近期的新冠冤死真相不能被執政黨蒙蔽，歷史上每一條人命也不能白白犧牲，這種對國人、對先民的平等愛護，才足以支撐中華民國的民主高度以及歷史重量。

▼游錫堃秀出政治迫害比較表反嗆朱立倫。（圖／取自游錫堃臉書）

▲▼立法院長游錫堃反酸前國民黨主席朱立倫傑出、具有博士學位，「賢侄要批評最好把書看完」。（圖／取自游錫堃臉書）

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