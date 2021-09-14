「怎會跟張亞中扭打？」　黃光芹：朱立倫、江啟臣淪C咖不自知

▲卓伯源、朱立倫、江啟臣、張亞中。（合成圖／翻攝臉書、ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席候選人張亞中因500萬美金本票被前主席洪秀柱批評說謊，又因言論攻擊另一候選人朱立倫遭選監委員會決議移送考紀會，接連引發朱立倫、江啟臣的口水戰。名嘴黃光芹表示，朱立倫和江啟臣怎麼會跟張亞中扭打在一起？

黃光芹13日在臉書表示，從3億元到3張本票，一直到張亞中移送考紀會，朱立倫和江啟臣已淪為C咖，而不自知，張亞中有什麼好打的？不像朱立倫，當過直轄市長、行政院副院長、黨主席，還參選過總統（黨內初選不算），也不比江啟臣，除了當了17個月的黨主席，好歹也是個具有地方實力的立委。

黃光芹指出，張亞中什麼都不是，沒有行政經歷，也不是中常委，連孫文學校總校長都被除名，過了9月25日，很可能成為明日黃花，還值得朱立倫、江啟臣使出吃奶的力、用開鍘的手段來打他，這不是很好笑嗎？張亞中恐怕求之不得。

黃光芹提到，當朱江與張亞中扭打在一起，甚至傳言朱還發動「棄江保朱」來應戰，區區一個張亞中，就把朱江搞得東倒西歪、氣喘吁吁，未來不管誰當選主席，都顯得臉面無光，沒了高度、少了氣度、更缺乏力度的黨主席，要怎麼帶領國民黨？

黃光芹認為，張亞中打著統派和中旗號，竟然可以在國民黨內横衝直撞，搞得有聲有色，甚至把朱立倫、江啟臣按在地上打，別說民進黨在一旁看好戲了，恐怕連老共都看不起這個三腳貓政黨，「套句中國人常說的口頭語：這個黨，没戲了！」