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中韓外長會談聚焦「韓半島和平」　北韓發射2飛彈

▲▼王毅14日來到南韓首爾，進行為期2天的訪問。。（圖／路透）

▲中國外交部長王毅（左）進行為期2天的南韓訪問行程。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

中國外交部長王毅出訪南韓首爾，15日上午與韓國外交部長鄭義溶會面。會中，南韓希望中方能夠出手協助解決朝鮮半島問題，達成朝鮮半島完全無核化及永久和平目標。但就在台北時間11時38分，北韓發射第1枚彈道導彈，5分鐘後發射第2枚。

綜合韓聯社、路透報導，王毅14日展開為期2天的南韓訪問行程，在15日開場致詞時就強調，中韓明年將迎來建交30周年，「兩國是搬不走的鄰居、分不開的夥伴」，歷經近30年來的交流，雙方從生疏關係建構出戰略夥伴關係，如今的中韓關係愈發成熟穩定。他進一步提到，中韓人員往來及雙向投資持續增加，雙邊互惠共贏、互利發展，針對國際及區域問題保持溝通，盡力協調。

▲▼王毅14日來到南韓首爾，進行為期2天的訪問。。（圖／路透）

另一方面，針對北韓13日試射新型長程巡航導彈引起各方擔憂，也讓平壤政府及華府之間陷入僵局的無核化談判再度浮上檯面。韓國外交部長鄭義溶上午表示，除了期盼透過此次中韓峰會鞏固韓中戰略合作夥伴關係，中韓均有實現韓半島完全無核化與永久和平的共同目標，雙方作為核心夥伴緊密合作，期待中方持續支持韓方推動的韓半島和平進程。

不過就在中韓進行外交部長會晤之際，北韓於台北時間11時38分及43分發射2枚彈道導彈。日本海上保安廳表示，2發最後都落在日本經濟海域外。

日本首相菅義偉表示，北韓此舉嚴重威脅日本和平安全，同時也違反聯合國安理會決議，將全面加強巡防警戒與監視。

南韓青瓦台透露，南韓總統文在寅稍早已聽取國家安保室室長徐薰的報告，國安會常委會會議將針對北韓射彈動向進行分析，討論應對方案。

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