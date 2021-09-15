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霸氣→穩重！金正恩髮型「驚人變化」　專家曝北韓真實目的

▲▼金正恩被爆替身有12人！疑「複製人」出席深夜閱兵　專家分析北韓恐已政變。（圖／朝中社）

▲金正恩被懷疑有12名替身。（圖／朝中社）

記者王佩翊／編譯

金正恩9日出席北韓勞動黨建政73週年閱兵式，然而照片曝光後，卻與以往的金正恩長相極度不相似，甚至也沒有穿著軍裝或人民裝，而是身穿灰色西裝，讓「替身說」再度甚囂塵上。如今日媒更分析了金正恩的另一項外貌「驚人變化」，並直言這與金正恩的政治風格息息相關。

根據日本雜誌FRIDAY採訪報導，《Daily NK日本版》總編高英起表示，「光看閱兵式的照片，金正恩至少瘦了10到20公斤。截至5月為止，金正恩的體重目測約為130到140公斤，不過6月公開現身時，身材卻突然消瘦。當時有人認為金正恩是減重成功，不過也有另一種說法認為，金正恩是因為接種新冠疫苗，出現發燒、激烈嘔吐等副作用，才會瘦下來。」

▲▼金正恩。（圖／朝中社）

▲▼金正恩上任後，髮型隨著政治風格產生變化。（圖／朝中社）

▲▼金正恩。（圖／朝中社）

由於巨大的外型變化，也讓金正恩的「分身說」越演越烈。對此，高英起則認為，從眼睛、鼻子的高度以及態度看來，9月9日閱兵式上的應該就是金正恩本人無誤。

高英起說，「在別人看來，金正恩只是突然瘦了下來。不過仔細觀察的話，可以發現他的髮型也有變化。」他提到，金正恩自從2012年4月正式上位成為北韓領導人後，髮型就偶爾會有所改變。2015年左右，金正恩將頭髮全部往上梳高，還被揶揄是「黑色電話」。當時金正恩的年紀約在20多歲到30歲初，正是血氣方剛的時候，當時也頻繁地執行公開處刑，這樣橫衝直撞的性格則是直接呈現在當時的髮型上。

高英起表示，金正恩2016年以後採用的是兩側收緊的「霸氣髮型」，當時他正以強烈的意志企圖挽救北韓經濟。更有傳言指出，當時有許多北韓青少年被強迫與金正恩留一樣的髮型。而在今（2021）年7月的政治活動家演說上，金正恩也是以「霸氣髮型」現身。

令人意外的是，金正恩在這次建政73週年的閱兵式上，卻是以沉穩的髮型現身。高英起認為，今年是金正恩上任的第10年，年紀也超過30歲，有可能是為了要展現出沉穩的領導人風範，才會選擇用相對溫和的髮型示眾。金正恩近年產生劇烈變化的體型與髮型，似乎都可以展現出他的健康狀況與政治風格的變遷。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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