華為研究6G搶專利　任正非：薪酬要在當地偏高才能招到優秀人才

▲華為創辦人任正非。（圖／CPF）

記者魏有德／綜合報導

大陸電信設備龍頭華為昨（14）日晚間公布創辦人任正非的內部演講內容。任正非以華為被美國打壓兩年來，對人才的重視及鴻蒙、歐拉雙系統的未來發展進行詮釋，此外，他還認為未來除擴大5G＋AI的業務領域，還要提早進入6G市場，搶佔專利陣地，「不要等到有一天6G真正有用的時候，我們因沒有專利而受制於人。」

▲華為加速布局5G在市場的應用。（圖／CFP）

《中國證券報》報導，2021年上半年，華為實現銷售收入3204億元（人民幣，下同），同比下降29.43%。雖然被美國制裁，技術封鎖，但華為仍在頑強地活著，並且要有質量的活著。上半年，華為淨利潤率為9.8%。

對於華為處在受美國限制的環境，任正非特別提出對於人才的渴求及對人力資源保障的看法。任正非表示，華為處在戰略生存和發展的關鍵時期，衝鋒沒有人才是不行的，「華為要轉變過去以統一薪酬體系去招聘全球人才的思路，要對標當地的人才市場薪酬，對高級人才給出有足夠吸引力的薪酬包，薪酬在當地國家要偏高，這樣才能吸引到最優秀的人才。」

對於華為現階段的挑戰，任正非強調，數位社會的先決條件是終端數位化，鴻蒙及歐拉系統正是行業終端數位化中，建立智慧化及軟體服務的基礎。

▲華為鴻蒙系統（HarmonyOS 2）3個月內升級用戶數突破1億。（圖／CFP）

最新數據顯示，HarmonyOS2（鴻蒙）3特月內升級用戶數突破1億。截至8月份，已有超1000家硬體生態廠商加入HarmonyOSConnect（鴻蒙智聯）品牌，超過300家應用和服務夥伴已開發HarmonyOS應用和服務，HarmonyOS開發者數量超130萬，較去年增長超十倍。

任正非指出，從現實的商業角度來看，華為要聚焦在5G+AI的行業應用上，組成港口、機場、逆變器、數據中心能源、煤礦等「軍團」準備衝鋒，「我們研究6G是未雨綢繆，搶佔專利陣地，不要等到有一天6G真正有用的時候，我們因沒有專利而受制於人。」