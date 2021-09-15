iPhone最失敗功能曝！鄉民炸共鳴「爛到哭」　內行補槍：還有這2項

▲一名安卓使用者跳槽蘋果手機，「一項」功能讓他無法習慣。（圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

蘋果今凌晨舉辦秋季發表會，萬眾矚目的iPhone 13系列手機終於問世，台灣預計17日晚間8時開放預訂，24日發售。不過，有一名安卓跳槽蘋果的使用者發文抱怨，使用上大致覺得滿意，唯獨「WIFI」功能，讓他極度不滿意，直呼「WiFi分享是蘋果手機最失敗的一環。」

近日有一名網友在批踢踢WomenTalk上發文表示，自己近期從安卓手機換到蘋果iOS系統，各項功能大致上覺得滿意，但是「WiFi分享的方式」卻使用得非常不習慣。

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該網友指出，蘋果手機WiFi連接到的裝置，若沒有持續使用網路就會自動斷連結，斷了連結後又會搜尋不到WiFi訊號源，需關閉手機分享再重新開啟才能使用，無奈直問網友，「WiFi分享是蘋果手機最失敗的一環嗎？」

▲貼文引共鳴，網友紛紛直喊，「沒錯，唯一不滿意的點」。（圖／翻攝ptt）

貼文曝光後，立刻引起許多網友熱議，「真的，爛到哭」、「沒錯，唯一不滿意的點」、「開車分享導航常斷線」、「當你擁有他們家全系列產品你會覺得很方便，但只要有一個不是它容易斷線」、「全世界都知道的問題，好幾年了就是死不改，反正每年時間到了，果粉一樣自動歸位買下一支」、「一直重連，真的煩死」、「熱點真的很爛！看劇看到一半在那邊斷斷斷」。

還有網友認為iPhone最差的三個缺點是「熱點、不支援WIFI偵測及通話錄音」，指出iPhone的分享就是自作聰明，第一個裝置連上一段時間後自動隱藏SSID，第二個裝置要連要重開熱點，偵測沒封包流量還會為了省點自動關閉熱點，12以前無法鎖定5G頻段，12以後可以5G卻無法調整頻道(很多遊戲機支援頻道有限)，而且全速使用時，很燙、很燙、很燙」

不過，也有部分網友聲援蘋果手機，紛紛表示，「非蘋果裝置要連接熱點的話，iPhone要先進入熱點的那個設定頁面，不然其他裝置搜尋不到這個iPhone熱點，這大概是為了安全問題」、「ios就是這樣設計的啦，那跟你說另外一個，就是關wifi/關藍芽，他會每天早上5點幫你自動打開，要到設定裡才能真的關掉，控制中心不行」。