廈門「半封城」！一天暴增32例確診　管控連夜升級

▲福建莆田疫情。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

由於莆田新冠疫情擴大，廈門市突然暴增多人感染，當地13日晚上11點43分宣布，廈門全社區封閉式管理，非必要不得離開廈門。此外，福建衛健委宣布，13日0到24時，新增本土病例59例，其中廈門市32例。

此輪疫情是在莆田市仙遊縣楓亭鎮鋪頭小學進行核酸檢測時發現的。據悉，當地對開學後的在校學生例行開展每半個月10%的核酸適時抽檢。9月9日，發現檢測中有兩份樣本（混採管）檢測結果呈陽性，隨即拉響警報，篩查範圍立即擴大，流調溯源也同步啟動。

目前，疫情傳播鏈已延伸至廈門、泉州。其中廈門新增確診病例數已超過莆田。13日晚，廈門市疫情防控發布會通報，截至當日18時，累計報告確診病例12例，1人為在廈門大學附屬第一醫院工作的外包服務人員。另外11例確診病例中，1人為莆田市報告病例的密切接觸者，在廈門市同安區某工藝品公司從事車間管理工作，另有10人為該病例的密切接觸者。

發布會上，廈門市通報，決定自14日8時起開始開展大同街道、祥平街道、洪塘鎮、新民鎮、西柯鎮第一輪全員新冠病毒核酸檢測。

當夜，該市防指發布第7號通告，全市居民小區（村）實行閉環管理，封控區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」；全市所有商場、超市、農貿市場等基本生活物資供應場所合理控制購物人員數量；暫停棋牌室、影劇院、網吧、歌廳、酒吧、台球廳、博物館、圖書館、健身場所、培訓機構等有關室內公共場所的運營活動。

此外，廈門長途汽車站也發布通知，自14日零時起，暫停各長途汽車站發往省內外各地的所有客運班車（具體恢復營運時間另行通知）。