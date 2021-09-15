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視障女餐廳慶生！收點字版「生日巧克力」感動大笑...暖哭1600萬人

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▲餐廳送上用巧克力寫成的點字「生日快樂」。（圖／翻攝自tiktok@natbysight）

實習記者林郁婷／綜合報導

英國視障者媞帕（Natalie Te Paa）日前和朋友莎拉（Claire Sara）到一家新開的餐廳吃飯，莎拉提前告知餐廳當天是媞帕的生日，沒想到員工竟貼心的用巧克力做出一份獨一無二的點字「生日快樂」禮物，讓2人都相當驚訝，媞帕更是感動不已。

根據《TODAY》報導，生日當天，2人來到倫敦餐廳盧西亞諾 （Gino D'Acampo）用餐，雖然莎拉有先告知餐廳，那天是媞帕的生日，但是完全沒有想到會有設計送禮物的橋段，完全是餐廳經裡和員工的主意，也因為如此，才讓兩人更加感動。莎拉將媞帕收到禮物的過程錄下，分享至抖音，吸引1600萬次點閱。

影片中可以看到，員工在餐後端出一個盤子放在媞帕面前，上面是用巧克力製成的點字「生日快樂」，接著莎拉握著媞帕的手，帶她去摸那些點字，只見媞帕慢慢的感受，知道是祝她生日快樂後，雙眼瞪大，驚喜浮現在臉上，「這一定是開玩笑？我現在腦袋一片空白，從來沒有過這種事，真的非常感謝！」

媞帕受訪時表示，過去慶生都是吃蛋糕或是唱生日快樂歌，第一次感受到自己的殘疾被包容，餐廳員工特別去查盲文，然後做出暫時不會融化的巧克力。

餐廳經理蓋路奇歐（Giovanni Galluccio）透露，這也是他們第一次用這個形式為客人慶生，「我沒想到小小的行為會引起這麼大的關注，因為讓客人開心是最基本的事。」

@natbysight

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