視障父女銀行領500萬疑挨詐！警到場大逆轉　這原因還動員護鈔

▲視障男到銀行提領500萬現金，警方到場關心。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

「有人疑似被詐騙！」視障陳姓男子帶女兒中午到南屯某銀行要提領500萬現金，行員原以為是被詐騙，趕緊通報警察到場，所幸溝通後確認，陳男所說「父親要分家產」是真的，更專程護鈔送他們平安返家，讓家屬十分感謝。

第四分局大墩派出所3月31日中午獲報，南屯區向上路一家銀行有人疑似遭詐騙，要現場提領500萬現金，員警許睿珅與林仕展立刻到場了解。警方看到59歲陳姓男子本身有視障，帶著32歲女兒在櫃台前，上前詢問為何要領這些錢？陳男才說出，是因為父親要分家產，才會委託他來領500萬元。

▲警方護送視障男及其女兒，連同5百萬現金平安送到家。（圖／民眾提供）

警方原本懷疑陳男是中了詐騙集團詭計，雙方現場溝通許久，最後才確認與詐騙集團手法不同。警方也擔心陳男父女帶著鉅額現金回家，途中容易被搶，因此專程護鈔送他們回到向上路五段的住家，確定分家產是真的，也特別叮嚀現金要好好保管，最好存在保險箱內等安全的地方。家屬頻頻感謝員警的熱心服務，直稱讚員警細心又貼心。

大墩派出所所長葉信良表示，民眾要提領鉅額現金，可視需求向金融機構或致電110專線諮詢，向在地分局及派出所申請護鈔。另外，民眾只要加入「台中市政府警察局」的官方Line帳號，連結護鈔申請表格，填妥資料後送至派出所受理，既省時又方便。

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