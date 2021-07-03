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安裝「Be My Eyes」半年突來電！他暖幫視障者讓5000人朝聖

▲▼安裝「Be My Eyes」半年突來電！他接起幫助視障者　超暖故事5000人朝聖。（圖／網友授權提供）

▲原PO安裝「Be My Eyes」半年接到第一通來電。（圖／網友授權提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

雖然有導盲犬的幫助，但視障者仍有「觀看」的需求，因此「Be My Eyes」App成為一個媒合平台，讓全世界的網友都可以透過App出一份力。台北一名男網友表示，他下載App半年多，3日第一次接到電話，並將幫忙的過程分享於臉書，希望可以讓更多人一起下載，把愛傳下去。

「今天接到一通特別的電話」，該名男網友3日在臉書發文，表示安裝協助視障朋友的App「Be My Eyes」已有半年之久，但今天上午才接到第一通電話。

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他說，求助的視障朋友想請人幫忙確認牆上的日曆停在幾月幾號，「透過他的手機鏡頭，確認了日期還停在昨天，他動手撕下日曆後，祝福我疫情期間平安。我們圓滿的結束通話。」

▲▼安裝「Be My Eyes」半年突來電！他接起幫助視障者　超暖故事5000人朝聖。（圖／網友授權提供）

▲原PO全文如上。（圖／網友授權提供）

這小小的溫暖，瞬間讓5000多人朝聖留言並分享，「這真的很棒耶」、「馬上安裝」、「這個不錯，已安裝」、「這個app已經存在好多年了耶」、「好帥！太棒惹」、「讀完之後手刀跑去下載安裝，又期待又興奮又緊張」、「我很榮幸成為你的雙眼，你將聽見我笑得很甜」。

據了解，「Be My Eyes」App是由丹麥的漢斯(Hans Jørgen Wiberg) 設計，主要為幫助視障朋友生活上的「觀看」需求，該App自2015年1月推出後，已有超過487萬名志工加入，需要被幫助的視障者有31.6萬人。

「Be My Eyes」官網點這

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