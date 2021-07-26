復業在即　台南為視障按摩師及庇護工場專案開打疫苗

▲專案施打疫苗於26日在東區復興國中開打，現場共有100多位視障按摩師參與，市長黃偉哲親臨現場，關心視障按摩師施打疫苗狀況、給予關懷，並為現場醫護人員及工作人員打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲考量視障按摩師自行預約施打疫苗不便、工作內容與人密切接觸，為協助順利復業，指示勞工局與按摩職業工會合作進行造冊，辦理專案疫苗施打，讓視障按摩師能得到保護力、安心上工。

全國進入三級警戒，按摩業從5月15日開始停業，這段期間疫情指揮中心與全國人民努力抗疫，疫情趨緩， 疫情指揮中心宣布按摩業於7月27日可以開業了！停業長達兩個半月，這段期間為了不造成視障按摩師生計困難，第一時間由勞工局受理登記收件轉勞動部審認後，補助每名視障按摩師工作津貼最高4萬5000元，暫時紓解視障按摩師生計壓力。

中央流行疫情指揮中心表示，國內COVID-19疫情趨緩，將自7月27日起疫情警戒等級降為二級，為兼顧民俗調理業業者生計及消費者安全，業者於防疫準備工作完善的前提下，遵照指引將可恢復營運。

專案施打疫苗於26日在東區復興國中開打，現場共有100多位視障按摩師參與。一早市長黃偉哲也親臨現場關心視障按摩師施打疫苗狀況、給予關懷，為現場醫護人員及工作人員打氣。

勞工局局長王鑫基表示，特別感謝中華醫事大學保健調理技術系，因有許多視障按摩師為精進自身按摩技術與知識而就讀華醫，校方也考量視障按摩師交通不便，特派專車與工作人員協助接送交通不便的視障按摩師到施打站，現場並協助指引按摩師施打疫苗。

勞工局王鑫基局長進一步表示，考量身心障礙者易因疫情加劇處於多重弱勢處境，勞工局專門為符合第五類職業重建相關服務之身心障礙者，包含庇護工場、身心障礙職訓機構、與身心障案者，提供專案施打服務，以盡早提供這群夥伴疫苗保護力。

因應7月27日降級視障按摩院復業在即，勞工局也與轄區按摩業職業工會、社團法人台南市佑明視障協進會、社團法人台南市盲人福利協進會等單位研商，在遵循衛服部訂定之「民俗調理業因應COVID-19防疫管理指引」下，輔導視障按摩院業者復業時遵循防疫規定以安全營運。

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