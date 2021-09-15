iPhone 12大跳水！　蘋果官網最新價格一次看

記者葉國吏／綜合報導

蘋果iPhone 13亮相，台灣最低2萬5900元起、後天17日就開始預購。蘋果官網隨著iPhone 13的亮相，馬上讓iPhone 12價格大跳水，一次調降4000元。

▲蘋果推出的iPhone 13新顏色。（圖／翻攝蘋果發表會直播）

果粉期待已久的iPhone 13系列，首先公布iPhone 13與13 mini，一共推出5種新色，包含粉紅、藍、午夜、星光與紅色，平坦邊緣設計，iP68防水係數，邊緣為鋁合金打造Face ID也就是瀏海區域縮小2成，搭載A15晶片，與6核心CPU，全新廣角鏡頭，感光元件增加，多5成進光量，夜間模式也因此升級，全新廣角鏡頭，呈現更多暗部細節。

▲iPhone 12價格調降4000元。（圖／翻攝蘋果官網）

根據蘋果台灣官網公布的資訊顯示，iPhone 13最低2萬5900元起，iPhone 13 Pro則是3萬2900元起，旗艦機款iPhone 13 Pro Max售價則是3萬6900元起，其中iPhone 13 Pro Max也有推出1TB的版本，價格為5萬4400元。果粉們可在台北時間9月17日晚上8點開始預訂，9月24日正式發售。

隨著iPhone 13的亮相，蘋果官網也接著調整iPhone 12價格，根據官網價格來看iPhone12一率降價4000元。iPhone 12 mini 64GB 從原價23900元，降至19900元，降幅約17％；iPhone 12 64GB，從原價26900元降至22900元，同樣降了4000元。iPhone 12 256GB也從32000元，降價到28000元。

iPhone 11系列則是降價3400元，64GB價格也下修到1萬6500 元，而128GB新售價也從原本的21500調整至18100元。而iPhone SE則是調整為13500元，降價400元。另外，iPhone 12 Pro、Pro Max，以及iPhone 11256 GB版本則被官網下架。

▼iPhone 12蘋果官網最新價格一次看。（製圖／記者葉國吏）