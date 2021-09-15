同事掛嘴邊！iPhone 13 Pro「一文案尬爆」　他驚呆：超天才

▲iPhone 13 Pro的Slogan「就。很。Pro。」引起一波討論。（圖／翻攝自蘋果官網）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果稍早在秋季發表會發布iPhone 13系列，隨著新機亮相，蘋果官網也貼出最新機款，還給iPhone 13 Pro一句簡單明瞭的標語「就。很。Pro。」，但這一句卻意外掀起一波討論。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「有沒有就。很。Pro。的八卦？」直呼很尷尬，不少人也傻眼，「文案到底誰想的？」

「好像是哀鳳新機發表會的關係吧？早上同事問主任這次新機怎麼樣，主任和其他旁邊的同事都回答『就 很 Pro』。」這位網友文中表示，他當時因為太尷尬了，就去官網查新款，才發現這句原來是官方Slogan，「還真的『就。很。Pro。』」。

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原PO也直呼，雖然乍聽很尷尬，但其實蠻有記憶點，「有沒有想到『就。很。Pro。』宣傳詞的是天才的八卦？」貼文一出，就有人大吐槽，「這slogan還真的不是普通的爛」、「在家上班，邊掃地邊想的吧」、「這次文案很像中國中二風」、「文案到底誰想的」、「重新定義句號。」

而Slogan一出，內政部小編馬上跟上時事，在臉書發文推「消防住警器」，給出宣傳「就。很。Protective。」，讓網友直笑「很時事哦」、「我覺得小編需要加薪」、「小編也太快了吧」、「跟太緊」、「到處都是製圖高手。」