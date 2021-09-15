24歲女失業後失聯！他急call警3分鐘趕到　狗繩上成功搶命

記者鄧木卿／台中報導

台中市24歲陳姓女子最近疑因失業，不堪家人叨念，受不了壓力在租屋處輕生，清水警方接獲陳女男友報案後3分鐘即趕抵現場，一打開房門，陳女還垂掛在衣櫃上，人已昏迷，身體不斷抽動，所幸員警及時抱下來，救回一命。

▲一名失業女跟家人爭吵後輕生，還好警方及時趕抵現場救回。（圖／警方提供）

台中市清水警分局明秀派出所巡佐童文和、警員蔣承志，日前下午3點多接獲一名江姓男子報案，指他女友長期精神不穩，目前失聯，請求警方協助。

警方獲報後立即騎乘機車趕往女子沙鹿的出租套房，經多次敲門無人回應，直覺狀況不對，立刻請房東到場開門，一打開門，驚見女子已懸空掛在房內衣櫃上，脖子上還套著繫狗用的繩子，人已昏迷，但身體不斷抽動掙扎，警方及江男立即上前將女子搶救下來，同時通知救護車及家屬到場。

據了解，陳女最近沒了工作，找工作不順利，情緒一直不穩定，加上和家人爭吵，因而產生輕生念頭，警方搶救下來時，陳女一度激動到泣不成聲，最後在警方語氣柔和的勸說下，陳女才願意就醫。

陳女母親到場後表示，近日女兒與家人發生口角，但沒想到竟然會有輕生念頭，幸遇員機警即時發現，從鬼門關前救回女兒寶貴性命。

明秀派出所所長林駿騏表示，民眾生活上如遇各項困難應循求各方管道求助協助解決，才是最好方式，家人也應隨時互相關心留意親人有無異常舉動，才不會造成憾事發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►礁溪兆品酒店1泊1食才4280元！帶3小孩免費 全家度假爽泡湯

