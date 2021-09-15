「5星座」中秋前後偏財運爆棚！專家曝「這星座」會中大獎

▲5星座有機會在中秋節前後中大獎。（示意圖／記者孫于珊攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

中秋節即將來臨，台彩特加碼推出「168組100萬」的活動。星座專家小孟老師就在臉書粉絲團點名5星座，在中秋節前後偏財運特別好，受到福星加持，有機會中大獎，快來看看你（妳）有沒有上榜！

Top5:金牛座:偏財來臨，福星加持

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受到太陽入到偏財宮的影響，金牛座在中秋前後很適合作投資理財，偏財宮非常好，無論是投資或購買彩劵都能帶來好運氣，但小孟老師提醒，雖然有福星加持，也是要仔細研究一些投資事宜，不宜聽信一些奇怪門路的消息就作投資，這對你風險可能會增多，自己作功課投資會是最保險的方式。

Top4:獅子座:投資獲利，好運不斷

太陽轉入獅子座的財帛宮位，在中秋節前後，你們對自己的金錢與資源會特別有意識，也會想去研究或透過不同的方式來增加自己的資產，而強烈的企圖心也能幫你找出各種生財之道。不過，雖然有機會大賺一筆，但還是要留意不要太過的失心瘋追求高點或數量的投資。另外，想購買彩劵的朋友受太陽引力影響多穿黃色衣服或吃黃色的水果都能讓你財富亨通。

Top3:天蠍座:中到小獎，開心不宜

天蠍座中秋前後金星移入本命宮，顯示中秋前後容易有小財進來買彩劵易中到小獎，若你最近有剩下來的統一發票也可以拿出來對獎，若你想要參加網站所舉辦的贈獎活動也能抽到小的獎項，雖然不多但是不無小補，建議多穿綠色的衣服能讓財運滿分。

Top2:處女座:用錢滾錢，找到方法

處女座的人這段時間太陽入命宮，加上水星與火星加速進入財帛宮，中秋前後你可以開始把一些多的資金拿來投資，必定能夠錢滾錢，若是已經有熟悉的投資方式，可繼續經營；若先前的投資成果不太理想，中秋節前後就是改變的好時機，不要擔心損失太多，可以用小額方式，只要願意開始，慢慢就會找到適合的方式，而且會對投資更有自信。

Top1:雙子座:抽到大獎，財運滿分

雙子座的人受到水星與火星進入偏財宮，因此你的偏財運很好，中秋前後若你想要買彩卷苦無號碼可以多詢問周邊的朋友，很多人都在馬不停蹄的在找財神爺，但慕然回首時其實財神爺就在你身邊。除此之外你若想參加任何抽獎活動都有中大獎的機率，建議多穿紅色的衣服能讓財運滿分。