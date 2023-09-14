今晚鬼門關10禁忌　說2字「好兄弟來找你」

▲農曆七月即將結束。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

今天（14日）深夜11時鬼門關，清水孟國際塔羅小孟老師分享鬼門關10禁忌，包括不可以說「再見」，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你，且磁鐵要收起來。

1、 磁鐵：

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鬼門關前一天晚上不要放磁鐵在家裡，因為鬼門關放磁鐵，磁鐵引力會吸收到鬼魂能量，讓鬼魂留下來不回去。

2、 普渡品要吃完：

普渡品沒吃完，好兄弟會尋原來氣味再回去吃，容易會吸引好兄弟回頭來找你。

▼ 普渡品要吃完。（圖／記者蔡佩旻攝）



3、 不要聽佛經：

鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡祂們，反而不願離開，晚上容易做惡夢。

4、 不要擺花香：

鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。

5、 玩偶要藏起來：

鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟不回去，附身到娃娃裡。

6、 晚上不點蠟燭：

晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。

7、 不要說再見：

鬼門關當天避免跟好友親友說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你。

8、 不要跟祖先抱怨：

鬼門關不要跟祖先抱怨家裡事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響自身家運。

9、 不要迴向冤親債主：

鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時來找你。

10.鬼門關若要生產：

鬼門關若剛好遇到生產，為避免其他好兄弟不回去，轉入凡間變成胎兒，因此鬼門關生產前，務必要唸「南無地藏王菩薩，請地藏王菩薩來幫我護持。」因為鬼門關為地藏王菩薩佛辰，如此一來就會產生無形結界，幫助孕婦生產成功。

●民俗說法僅供參考，《ETtoday新聞雲》提醒切勿過度迷信。