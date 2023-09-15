鬼門關後5星座財運旺翻　第一名人氣爆棚

▲天秤座偏財運旺，可試試購買威力彩。（圖／記者許力方攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天是農曆8月初一，清水孟國際塔羅小孟老師透露5星座在鬼門關後財運大發，第一名更是「人緣方面好到爆棚」。

第五名-獅子座

鬼門關後金星進入獅子座，顯示獅子座的朋友偏財運非常好，工作類型若是業務方面的人容易透過客戶關係不斷幫您帶來新客戶，讓您人迎春風業績也跟著越來越好。

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第四名-天秤座

天秤座的朋友鬼門關後，穀神星與火星入本命宮正財偏財運勢都很棒，尤其在自己本業上會越來越發光被長官注目，可以在此時好好大展自己的專長，提升自己的價值感，有加薪的機會恭喜你。

第三名-處女座

喜歡廣結善緣的處女鬼門關後，太陽進入你的本命宮，你會受到身邊很多朋友的回饋與幫助，尤其是過去受過他們幫助的朋友，在今年下半年開始都會紛紛回籠而且還會告訴你很多賺錢的機會。

第二名-射手座

鬼月後射手座的工作實力會越來越穩紮穩打，而且因為你們平時都會做一些可靠型的投資規劃，所以在鬼月後你們可以順順利利地獲得很多被動性收入。

第一名-巨蟹座

恭喜巨蟹座在鬼月後財運滾滾來，尤其是在人緣方面更是好到爆棚，會因此遇上欣賞你能力的人給你許多發展機會或者賺錢管道喔！建議巨蟹座的朋友可以多多參加活動，或者規劃理財計畫，因為只要當你們需要第一手消息或者門路時，身邊就會紛紛出現許多可靠又有力的人力資源或管道可以幫助你們。