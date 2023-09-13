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再過2天「4星座」全面轉運！雙子狂吸異性、射手財運旺爆

▲▼情侶,牽手。（圖／翻攝自Pixabay）

▲艾菲爾點名雙子座愛情運勢轉好，輕輕鬆鬆就能吸引到異性注意。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

再過2天全面轉運！塔羅牌老師艾菲爾指出，9/15水星將在處女座恢復順行，會伴隨著好運到來，是備受期待的時刻。他也點名「4星座」將感受到變化跡象，活力與積極正能量將注入你的生活中。從榜單中可見第1名為射手座，將迎來逆天強運，尤其金錢運勢特別好，可能迎來意外之財，這段期間財務狀況將帶來正向改變。

艾菲爾表示，15日起水星順行是個接納好運、積攢正能量，同時審視自己的目標與計畫的理想時機。水星順行有助於你更清晰思考、更有效溝通，並有機會在各領域獲得成功。並分享4幸運星座準備迎接好運，請同時參考太陽、上升：

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第4名：雙子座－愛情運好

水星是你的守護星，因此水星順行對你影響非常大，你會發現自己魅力與口才大躍進，輕而易舉就能吸引到異性注意。若本身為單身，不妨多參加一些社交活動，可能會遇到心儀對象；對於已有伴侶的你，是個加深感情的好時機，可以毫不吝嗇運用甜言蜜語增進親密度。無論是尋找新對象還是製造浪漫，對你而言木星順行的時光是個好機會。

第3名：處女座－事業運好

水星順行在處女座，對你而言是好消息。你本來就是勤奮又細心的人，這段時間將進一步提升工作效率與品質，正是你展現能力和才華的絕佳時機，將得到主管和同事的認可和讚賞。處女座的你不要害怕挑戰自己，可能會獲得意想不到的成就，這段時間盡情發揮你的職場優勢，就能在工作中取得更多成功和滿足感。

▲上班族,小資女,職員,員工,打電腦,上班。（圖／資料照）

▲處女座事業運強，盡情發揮職場優勢。（示意圖／資料照）

第2名：天秤座－貴人運好

水星在處女座順行，與天秤座形成六合相位，這是段非常和諧的時期，你將會遇到許多願意伸出援手的人，無論是工作領域或生活中，這些貴人將提供寶貴資源和建議，幫助你克服難題和挑戰。你千萬別忘了感激和回饋，因為你將會在這過程中積累更多友情和信任，這段時間是與他人建立深厚感情和合作的大好時機。

第1名：射手座－金錢運好

水星順行處女座，與射手座形成拱相位，這是非常有利的星象角度。這段時間你將會有很多賺錢機會，不論是投資或考慮創業，作為樂觀且愛冒險的星座，這次水星順行將使你更加敏銳和果斷。絕對別錯過任何一個機會，因為你可能迎來一些意外之財。只要保持開放的心、勇敢追求夢想，將為財務狀況帶來正面變化。此外，也別怕冒險，因為這正是你發揮潛力的最佳時機。

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