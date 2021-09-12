無懼中颱燦樹來襲！漢光37號演習明登場　重點項目一次看

▲明起開始為期5天的漢光演習。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／綜合報導

漢光37號實兵演習即將於明日展開為期5天的軍演，部分科目因防疫縮小規模或取消，國軍也預置防颱準備，儘管中颱燦樹襲台，也不影響演習進行，13、14日先進行整體防空、戰力保存的戰術作為；15日進行此次漢光演習重點科目「屏東佳冬戰備道」，16日將進行重砲射擊，展現國軍反登陸戰力。

「漢光37號」原訂於7月12日至16日舉行，但是受到疫情影響，延後至本月13日至17日，在台灣海空域及本島、外離島地區異地同時實施，今年因防疫考量，不會動員後備軍人參演，也不會特別邀請外賓與媒體參訪。

本次漢光結合第三季戰備任務訓練，模擬共軍全面犯台，以5天4夜不間斷的方式在各作戰區實施，明（13日）起，將針對「強化平戰轉換」、「後備動員」、「指揮機制」等重點執行。並在第四作戰區，實施「生物疫病軍民醫療能力整合」演習。

14日則分別在二、四作戰區，進行「夜間戰術激動」、「阻絕設置」等演練，以「戰力保存」、「整體防空」、海軍「緊急出港、海上機動」為重點執行。

面對共軍以特攻部隊展開攻擊，各作戰區都將執行「機場反空機降」實兵演練，陸軍關渡地區指揮部也會進行「淡水河防」操演，阻止解放軍由淡水河直攻總統府，憲兵指揮部也會投入保衛總統府的防衛作戰。

在15日則針對「制空」、「海上截擊作戰」，以及此次漢光演習重點科目，屏東佳冬戰備道的開設，總統蔡英文也將親自校閱，並進行IDF經國號、E-2K預警機、F-16V等主力機種的起降及整補作業，模擬空軍機場遭炸毀時，戰機的油料和彈藥補給能夠不受影響。

15日也將同步進行「萬安四十四號」防空演練，為落實防疫，僅發放防空警報及「空中威脅告警系統」手機警訊，不實施人、車管制及疏散避難演練。

而16日是「三軍聯合制海作戰」、海巡署海上兵力戰力轉換；最後，9月17日著重「三軍聯合反登陸」、「佳冬戰備道的開啟及整補作業」，以及「常後一體聯合國土防衛作戰」。

▼明起開始為期5天的漢光演習。（圖／軍聞社）

