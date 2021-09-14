萬安演習宣導片聚焦「鹽埕正妹警」　地方公嬤歪樓找媳婦

記者吳奕靖／高雄報導

今年「萬安44號」軍民聯合防空演習，將在15日下午登場，各地警分局都在進行宣導，而從高雄市警察局公共關係室主任調任高雄市鹽埕分局新任分局長蔡鴻文，把過往公關化妝師的經驗用在鹽埕分局，製作「街頭訪問」宣導影片，還找來五福四路派出所的林意璇來擔任主持人，甜美女警上街頭融化民眾的心，還有阿公阿媽急問：「要來當媳婦嗎」？差點讓議題失焦。

▲高雄市鹽埕分局長蔡鴻文發揮創意，推出萬安44號宣導影片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這段影片全長95秒，女警林意璇擔任主持人，內容以「忽聞警報聲，萬安知多少」破題，提出4個與演習相關的題目，透過街訪形式，請轄區內各行業民眾作答，受訪者包括公車、計程車司機、里長、美食店家與知名筆店老闆，問答過程輕鬆有趣，搭配俏皮的背景音樂，整部短片沒有以往嚴肅教條的政令宣導。

▲五福四路派出所女警林意璇擔任街訪影片主持人，為了宣導萬安44號演習 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲單身的林意璇被阿公阿嬤稱為最佳好媳婦 。（圖／當事人提供）

不過林意璇也意外成為影片當中的另一個焦點，從高雄大學亞太工商管理學系畢業後考上106年特考班，從警已經4年，長相甜美，個性活潑外向，根據同事私下爆料，她被地方阿公阿嬤稱為「最佳好媳婦」人選，還不乏有阿公阿嬤要推銷自己的孫子，不過被問到這件事，林意璇沒有正面回答。

雖然有「最佳好媳婦」的稱號，但是似乎緣分還沒到，林意璇仍然單身，個性活潑在接受採訪時表現無遺，還對著記者問「你要幫我找男友嗎」？被分局長蔡鴻文欽點擔任接訪主持人的她，被問到是喜歡當警察或是當主持人，她想都沒有想，立刻就回答「警察」，一番言論充分透露著為何會獲得「最佳好媳婦」的封號，她說：「我喜歡為民服務，幫助民眾，雖然幫得都不是大忙，但他們會給我們回饋，一句謝謝了、辛苦了」。

▲單身的林意璇被阿公阿嬤稱為最佳好媳婦 。（圖／當事人提供）