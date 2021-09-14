　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

萬安演習宣導片聚焦「鹽埕正妹警」　地方公嬤歪樓找媳婦

記者吳奕靖／高雄報導

今年「萬安44號」軍民聯合防空演習，將在15日下午登場，各地警分局都在進行宣導，而從高雄市警察局公共關係室主任調任高雄市鹽埕分局新任分局長蔡鴻文，把過往公關化妝師的經驗用在鹽埕分局，製作「街頭訪問」宣導影片，還找來五福四路派出所的林意璇來擔任主持人，甜美女警上街頭融化民眾的心，還有阿公阿媽急問：「要來當媳婦嗎」？差點讓議題失焦。

▲五福四路派出所女警林意璇擔任街訪影片主持人，為了宣導萬安44號演習 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市鹽埕分局長蔡鴻文發揮創意，推出萬安44號宣導影片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這段影片全長95秒，女警林意璇擔任主持人，內容以「忽聞警報聲，萬安知多少」破題，提出4個與演習相關的題目，透過街訪形式，請轄區內各行業民眾作答，受訪者包括公車、計程車司機、里長、美食店家與知名筆店老闆，問答過程輕鬆有趣，搭配俏皮的背景音樂，整部短片沒有以往嚴肅教條的政令宣導。

▲五福四路派出所女警林意璇擔任街訪影片主持人，為了宣導萬安44號演習 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲五福四路派出所女警林意璇擔任街訪影片主持人，為了宣導萬安44號演習 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲單身的林意璇被阿公阿嬤稱為最佳好媳婦 。（圖／當事人提供）

▲單身的林意璇被阿公阿嬤稱為最佳好媳婦 。（圖／當事人提供）

不過林意璇也意外成為影片當中的另一個焦點，從高雄大學亞太工商管理學系畢業後考上106年特考班，從警已經4年，長相甜美，個性活潑外向，根據同事私下爆料，她被地方阿公阿嬤稱為「最佳好媳婦」人選，還不乏有阿公阿嬤要推銷自己的孫子，不過被問到這件事，林意璇沒有正面回答。

雖然有「最佳好媳婦」的稱號，但是似乎緣分還沒到，林意璇仍然單身，個性活潑在接受採訪時表現無遺，還對著記者問「你要幫我找男友嗎」？被分局長蔡鴻文欽點擔任接訪主持人的她，被問到是喜歡當警察或是當主持人，她想都沒有想，立刻就回答「警察」，一番言論充分透露著為何會獲得「最佳好媳婦」的封號，她說：「我喜歡為民服務，幫助民眾，雖然幫得都不是大忙，但他們會給我們回饋，一句謝謝了、辛苦了」。

▲單身的林意璇被阿公阿嬤稱為最佳好媳婦 。（圖／當事人提供）

▲單身的林意璇被阿公阿嬤稱為最佳好媳婦 。（圖／當事人提供）

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
快訊／淡水女租客18樓墜落！　消防急鋪氣墊仍目睹悲劇
iPhone 13系列「這款不到2萬4」最便宜　懶人包搶先看
15歲少女「猛爆性心肌炎」！醫：有人一開始沒感覺　幾小時後死
快訊／雨區擴大！　對流胞狂炸「8縣市大雨特報」
快訊／高雄港3貨輪爆確診　匡列295人採檢出爐
Ella自爆分房老公3個月！　暴哭解S.H.E疙瘩：謝謝她們
快訊／台中自行車工廠陷火海！　2人受困失聯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女大生忍14年！推拿遭摸私處　國術館阿北還撂話：被判刑會詛咒

媒體爆料嘉義監獄出現土皇帝管理晚間噤聲　矯正署澄清

快訊／淡水女租客攀18樓外牆　消防急鋪氣墊仍目睹悲劇瞬間

桃園休旅車遭追撞衝路樹起火　女乘客無呼吸心跳搶救中

「拍啊，你很屌啊！」無罩酒客鬧區嗆員警　下秒遭撂倒

疫情期間沒廁所借「就地解放」　縮時攝影抓到！台東衛生局要罰

80歲「蜘蛛人」攀招牌上樓　兩度大鬧鄰居家原因曝光

快訊／台中腳踏車工廠大火「2受困者找到了」！

萬安演習宣導片聚焦「鹽埕正妹警」　地方公嬤歪樓找媳婦

當街被呼巴掌！李明璇嚇到宮縮　臉書還原經過：遇到無差別攻擊

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

阿婆買「普通小電扇」竟花4800元　請人組裝才知被坑！上網查才590元

沒留雞翅被老婆罵！監視器見真兇　貪吃米克斯邊啃還「觀察門外」XD

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

女子怕拔智齒腫痛實測消炎妙招 手術前喝1.9公升鳳梨汁超有效！

女大生忍14年！推拿遭摸私處　國術館阿北還撂話：被判刑會詛咒

媒體爆料嘉義監獄出現土皇帝管理晚間噤聲　矯正署澄清

快訊／淡水女租客攀18樓外牆　消防急鋪氣墊仍目睹悲劇瞬間

桃園休旅車遭追撞衝路樹起火　女乘客無呼吸心跳搶救中

「拍啊，你很屌啊！」無罩酒客鬧區嗆員警　下秒遭撂倒

疫情期間沒廁所借「就地解放」　縮時攝影抓到！台東衛生局要罰

80歲「蜘蛛人」攀招牌上樓　兩度大鬧鄰居家原因曝光

快訊／台中腳踏車工廠大火「2受困者找到了」！

萬安演習宣導片聚焦「鹽埕正妹警」　地方公嬤歪樓找媳婦

當街被呼巴掌！李明璇嚇到宮縮　臉書還原經過：遇到無差別攻擊

E奶網紅運毒被逮！IG超嗨炫富「淘寶王是我~」　網購狂噴430萬

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉！還動作指導被網友罵爆　50萬訂閱直接掰

16格豪華肉品海鮮！台北「精品級烤肉」　享極鮮干貝、和牛太銷魂

快訊／高雄港3貨輪28人確診！陳其邁宣布：港埠加強防疫

Junior上山看小鬼　剛進墓園就遇「奇妙巧合」心一震：地球上最浪漫

再生能源佔比增加、供電穩定性成隱憂　「儲能系統」調節功能成解方

女大生忍14年！推拿遭摸私處　國術館阿北還撂話：被判刑會詛咒

MET Gala／「跳水王子」毛線從東奧織到紅毯了！網笑翻：打趴所有女星

Kobe邀聯手也沒動心！　德佬棄湖人、火箭25億大約留守達拉斯

爽中3800萬頭獎！51歲男「半年全花光」退休夢碎...給中肯建議

社會熱門新聞

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

「最美主持人」李明璇當街遭呼巴掌　驚嚇宮縮

最後身影曝！新竹母「遭26歲兒分屍4袋」

南投5.6地震　潛立方深水池狂搖

獨／打完高端連衝3次急診　42歲客運司機猝死宿舍

即／高雄「超大拖板車」翻覆路邊！路人嚇傻

彰化千萬「凶宅」2折法拍！詢問度破表

即／北市中山區傳墜樓　20歲女躺路中央

高雄警「踢案」到派出所　差9天逃重懲

人妻淪性奴！老公不顧兒女在旁想要就硬來　她崩潰

潛水訓練消失20分鐘　31歲消防溺斃時間軸曝

即／北市百齡橋下「1男上吊亡」！

23歲賓士背殺妹撞噴機車　掉出整箱沖天炮

更多熱門

相關新聞

即／高雄國高中生願打BNT比例曝光

即／高雄國高中生願打BNT比例曝光

高雄市政府14日召開防疫會議後記者會，市長陳其邁宣布，校園接種BNT疫苗於9月23日開打，施打期程是2周，截至14日中午統計，國高中學生分別有96%和92%願施打BNT疫苗，若施打後不適，施打當天與後2日，共可請3天疫苗假。

萬安演習登場　搭船到小琉球不受影響

萬安演習登場　搭船到小琉球不受影響

高雄飯店「高空賞月」爽吃海陸燒烤

高雄飯店「高空賞月」爽吃海陸燒烤

恐怖聯結車轉彎鋼捲噴飛　機車神閃過

恐怖聯結車轉彎鋼捲噴飛　機車神閃過

即／高雄「超大拖板車」翻覆路邊！路人嚇傻

即／高雄「超大拖板車」翻覆路邊！路人嚇傻

關鍵字：

高雄鹽埕分局街訪主持人萬安演習蔡鴻文五福四路派出所媳婦

讀者迴響

熱門新聞

不是BNT　醫推薦第一劑打這支疫苗：保護力最好

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

手搖飲「加1元多1杯」只有今天！

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

鄧佳華職位逆轉！連千毅諾讓他做這事

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

超市飲料區「唯獨麥香奶裝防盜」！真相驚呆

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

直擊／李炳輝菜市場復工賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」妻嘆：好可憐

買房10年vs.租屋10年！網一看「殘酷差異」秒懂

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

周潤發趕路搭小黃被拒載！

她腰痠拖到腎爛！醫一插…「抹茶牛奶狂流」看傻

「最美主持人」李明璇當街遭呼巴掌　驚嚇宮縮

更多

最夯影音

更多
許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面