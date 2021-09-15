vivo X70 Pro開箱實測與iPhone對決：蔡司人像與夜拍是最大亮點

▲vivo X70 Pro 開箱實測：蔡司光學與蔡司濾鏡是賣點。（影片／記者洪聖壹攝、製作）



特約記者洪聖壹／綜合報導

為了讓手機能夠迎合中國海外所有地區的 5G 標準，vivo X70、X70 Pro改採台積電 6nm 的天璣1200，讓手機支援 5G 雙卡雙待，相機系統延續這次主打的蔡司T* 鍍膜與 SONY 客製化感光元件 IMX766V，主打人像與夜拍，有線快充來到 44W。記者在第一時間取得 X70 Pro上市時機，提供實測心得給大家參考。

▲6.56 吋的vivo X70 Pro主打蔡司光學，搭載台積電6nm製程天璣1200 5G晶片。（圖／記者洪聖壹攝）

＊開箱：蔡司光學是主打

「藍廠」vivo 旗下最新一代主力旗艦 X70 Pro，原廠上市盒裝為沈穩的四方黑盒，上面的蔡司小藍標位置相當顯著，著重這次產品重點。打開盒裝提供手機、手機保護殼、44W Fastcharge 快充與充電線。

▲原廠盒裝隨附手機、44W快充組、vivo耳機、保護殼、退卡針。（圖／記者洪聖壹攝）

＊外觀：“汀步雲階”與三星E5 AMOLED

相較於上一代的 X60系列，這一代手機背蓋用了最新螢石AG磨砂工藝，手機在各個角度可以呈現不同的淡藍色，表面帶有一點晶體的反射效果，摸起來的感覺像絲綢，實際用 60X 顯微鏡放大之後可以發現它非常緊湊的背蓋排列紋路。

▲背蓋為玻璃材質，其螢石AG磨砂工藝摸起來有種絲綢感。（圖／記者洪聖壹攝）

▲使用60X顯微鏡觀看背蓋排列相當緊湊。（圖／記者洪聖壹攝）

▲手機支援5G雙卡雙待。（圖／記者洪聖壹攝）

▲沒有耳機孔，所有傳輸位置都在底部，有揚聲器、Type-C傳輸孔、5G雙卡雙待。（圖／記者洪聖壹攝）

這款手機的四顆主鏡頭，vivo 用了日本 “汀步”的手法做了細膩的方形設計，原意是在水上設置的步階，而 vivo 則是把它象徵意義的設計在雲上。從側邊看 “汀步”鏡頭模組的邊框有銀色跟淡藍色兩階，vivo稱為“汀步雲階”，再往下可以看到背蓋，到了金屬中框，又呈現一圈消光藍的顏色，看起來真的會有一層一層的雲層感。

▲機身鏡頭的四方設計名為“汀步雲階”，算是延續了日式方正設計。（圖／記者洪聖壹攝）

手機正面配備了最新 6.56 吋的三星E5 AMOLED，螢幕顯示比例 19.8:9，解析度為 FHD+，峰值亮度可到 1200nit，畫面更新率最高支援 120Hz，除了可以自由選擇 60Hz 或者 120Hz 畫面更新率之外，打開「智慧切換」功能，系統會在 1-120Hz 之間依照使用情境切換最合適的畫面更新率。官方數據指出，相較今年比較普遍採用的 E4 AMOLED 可以節省約 25%的電力。

▲配備最新 6.56 吋三星E5螢幕，中間開孔。（圖／記者洪聖壹攝）

＊效能：聯發科X台積電6nm跑出驚人分數

X70 Pro 在中國採用三星 Exynos 1080 5nm處理器，台版搭載聯發科天璣1200 處理器，這也是台灣首支採用該效能晶片的智慧型手機，採用台積電6nm製程，但是跑分效能意外強悍，使用安兔兔V9.1.4跑分，獲得 66.9 萬分，透過 Geekbench 5 跑分，單核得分 553、多核來到 2414，各是高通Snapdragon 800系列處理器的入門、中階水準，不過 GPU 跑分來到 5414，比今年高通任何一款S800系列的處理器都還要高。

▲安兔兔跑分得分66萬分，雖比不上電競機動輒 8X萬分，但仍是旗艦機水準。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Geekbench 5 在 GPU 跑分得到意外的高分。（圖／記者洪聖壹攝）

初步體驗搭配跑分結果判斷，X70 Pro 在瀏覽網頁、查看照片、聽音樂時，會相對比較省電，但是在玩 3D遊戲、進行 4K 影音串流的時候，卻又相對比旗艦機還要流暢。

＊拍照：蔡司鏡頭夜景細節明確、4款蔡司濾鏡打出亮眼人像

今年 X70 全系列都強調採用蔡司抗眩光鍍膜，vivo 今年在最高階的 X70 Pro+ 首度採用了玻璃鏡片，而 X70 Pro 與 X70 則是同步採用了蔡司光學鏡頭與全新 T* 鍍膜，搭配vivo 開發的 AI 抗眩光演算法與 RAWHDR3.0 演算法，藉此讓三支手機都能夠呈現更好的拍攝品質。

X70 Pro 在拍照功能方面加入的心思應該是業界少有，整體來說，這支手機有三大亮點：

第一，就是4組人像蔡司濾鏡。

第二，是夜景防眩光處理能力。

第三，微雲台3.0。

關於拍攝濾鏡功能與微雲台3.0穩定效果實測，可看最上方影片，如果要了解更多X70 系列介紹與中國版差異，可參照前篇（vivo X70系列 台版與中國版差異總整理），下方提供相關拍攝樣張與初步感受跟大家參考。

實測蔡司人像模式的 4 種濾鏡，包括蔡司Planar、Distagon、Sonnar 與Biotar，取自蔡司光學的四顆鏡頭，讓同樣的人像模式拍出各自不同的拍攝效果。

實測發現，之前的旗艦機也見過的 Biotar，記者認為這個模式非常適合女生，只要在背後是有光點的環境下拍攝，這時候手機濾鏡會判斷背景所有光點，然後圍繞人像主體進行一個絢光人像搭配背景虛化，達成一張非常夢幻的照片。

▲vivo X70 Pro 蔡司Biotar 人像拍攝效果。（圖／記者洪聖壹攝）

還有一個是相當適合夜間拍照的 Sonnar，初步判斷它主要透過背景虛化、同時優化人像，尤其是人臉細節，有點類似iPhone 的人像光效，但是卻額外套了一層濾鏡的感覺，所以這模式會相當適合在夜間拍攝，記得背景越深遠越好。

▲蔡司Sonnar 人像拍攝效果。（圖／記者洪聖壹攝）

蔡司Planar 風格虛化模式與Biotar 很像，都是透過背景虛化，同時加強背後光源渲染的效果，差異在P lanar會將燈光做一個略為水平與垂直的晃動飄移。如果是在室內低光源拍照，像是在居酒屋的桌上拍照，使用 Planar 濾鏡拍人像應該會很有氛圍感。

▲蔡司Planar 人像拍攝效果。（圖／記者洪聖壹攝）

而 Distagon 在戶外拍攝反而看起來比較自然，記者實際與一般人像濾鏡相比，反而會比較喜歡 Distagon帶來的自然人像與背景虛化效果。如果是在參加會議或者幫長官拍照，那麼選背後有燈光的前提下、啟動 Distagon，會很像專業相機的感覺。

▲左為 Distagon 戶外人像拍攝效果、右為一般模式人像拍攝效果。（圖／記者洪聖壹攝）

記者訪問了 model，四種濾鏡當中，她認同 Distagon 的優化效果。她會覺得 Biotar 相對比較夢幻，感覺不是很真實，但是應該會有很多人喜歡。

▲vivo X70 Pro 蔡司Biotar 人像拍攝效果。（圖／記者洪聖壹攝）

喜歡自拍的人，vivo X70 Pro 的自拍鏡頭是 3200 萬畫素，而且也有相對應的風格濾鏡，這包括清新、質感、高級灰、假日、底片、東京風潮等等，這些濾鏡在之前的手機都有，拍攝效果方面未如主鏡頭驚艷，不過還是跟大家分享幾個濾鏡拍照的效果：

▲自拍效果偏白，可搭配人像濾鏡優化。（圖／記者洪聖壹攝）

＊拍照對決：與iPhone 12 Pro Max拍照對決

在相同的拍照環境下，記者拿出心目中認為最接近所見即所得的 iPhone 12 Pro Max做了拍照對決。在這之前先對照兩支手機的拍照規格。

iPhone 12 Pro Max：

廣角：1200 萬畫素，光圈 F1.6、等效焦距 26mm，OIS光學防手震

長焦：1200 萬畫素，光圈 F 2.2、等效焦距 65mm，2.5倍光學變焦，OIS光學防手震

超廣角：1200 萬畫素，光圈 F 2.4，等效焦距 13mm，拍攝角度 120˚

＊LiDAR 深度偵測模組

自拍：1200 萬畫素，光圈 F2.2、等效焦距 23mm

▲iPhone 12 Pro Max 配備三主鏡頭與 LiDAR偵測模組。（圖／記者洪聖壹攝）

vivo X70 Pro：

廣角：5000 萬畫素，光圈 F1.8、1/1.56吋 SONY IMX766V，OIS光學防手震

人像：800 萬畫素，光圈 F3.4、125mm，2倍光學變焦，OIS光學防手震

超廣角：1200 萬畫素，光圈 F2.2、等效焦距 16mm，116˚

潛望式變焦：1200 萬畫素，光圈 F2.0、5 倍光學變焦，60 倍數位變焦

自拍：3200 萬畫素，光圈F2.45

▲vivo X70 Pro 配備四主鏡頭，主打廣角與人像雙主鏡頭，在長焦段使用潛望式變焦系統。（圖／記者洪聖壹攝）

對決：以下圖片在左/上的為 iPhone 12 Pro Max，圖片在右/下的為 vivo X70 Pro，圖說"iPhone"為對照組 iPhone 12 Pro Max，圖說"vivo"為測試組 vivo X70 Pro。

▲單人自拍，iPhone 比較自然一些、vivo 比較清楚一點。（圖／記者洪聖壹攝）

▲多人自拍，iPhone 在人像細節比較清楚，vivo 角度較廣，女生比較喜歡vivo的效果。（圖／記者洪聖壹攝）

▲一般人像模式。（圖／記者洪聖壹攝）

▲一般人像模式拍攝植物。（圖／記者洪聖壹攝）

▲自動辨識場景拍攝花卉。（圖／記者洪聖壹攝）

▲室內景物拍攝拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲室內動物拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲室內靜物拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲室內超廣角拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲戶外超廣角拍攝夜景。（圖／記者洪聖壹攝）

▲戶外廣角拍攝建築物。（圖／記者洪聖壹攝）

▲低光源戶外廣角拍攝夜景。（圖／記者洪聖壹攝）

＊續航力：44W快充

vivo X70 Pro 原廠提供 44W 快充組，支援OTG 反向充電，記者實測快充大約每 1 分鐘可充電 2% 的電力，前期在 5 分鐘內充電 10%，實測充電 15 分鐘，手機電量從 2% 提升到 32%，如果以這支手機的 4450 mAh電量計算，大約 15 分鐘內就可以充約 1335 mAh 電量，基本上只要不是用來玩效能遊戲，還是可以使用一整天。

▲實測約可在 15 分鐘內充電 30%。（圖／記者洪聖壹攝）

＊小結：

在蘋果 iPhone 13 系列推出前夕，vivo 公司在中國大陸舉辦旗艦新品發表會，發表會 1 個小時 30 分鐘內，幾乎有 8 成的時間都在講拍照功能，足見該公司近年來對於手機攝影能力的堅持，發表會上雖然沒有拿 iPhone 做對比，不過確實拍攝規格也都針對「所見即所得」的攝影最高境界而來。

這次實測 vivo X70 Pro，蔡司人像光學的處理與防眩光技術成果讓人感到驚艷，也是這支手機最大的價值，vivo 換上台積電 6nm 製程的天璣1200 搭配搶快使用最新三星E5 AMOLED 面板，讓這支手機在未來一年內，仍然在旗艦機之林佔有一席之地。

此次台灣成為 vivo 最新 X70 系列海外首發，最可惜的地方就是自家開發的 V1 晶片並未在 X70 Pro當中使用，除了遊戲效能優化，在即時夜間影像處理功能方面未如 iPhone 12 系列完善，「極暗」功能規劃得很好，拍攝品質也相對不穩定許多。在意這項功能的人，可能還是挑選 iPhone 12 Pro Max 會比較好一點。