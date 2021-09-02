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vivo X70系列9／10公開台灣上市情報！主打蔡司鏡頭與自家V1晶片

特約記者洪聖壹／綜合報導

就在 Sony mobile 確認影音旗艦 Xperia 5 III將於 9 月 7 日登台之後。vivo 公司稍早確認，vivo X70系列新品於 9 月 9 日中國發表之後，緊接著 9 月 10 日上公開台灣上市情報。按照先前vivo中國預告，預期將會有 X70、X70 Pro 及 X70 Pro+ 三支手機，不過目前多方消息指出，台灣方面只會引進 X70 與 X70 Pro兩支手機，X70 Pro+ 登台機會不大。

vivo X70 系列在中國以「品閱影像新世界」為主題開辦發表會，主打蔡司 T*鏡頭（ZEISS T*）跟全新升級的防手震技術-微雲台3.0，另外還有一個重頭戲，就是該系列手機將首度採用自行開發的 V1 影像處理器。

vivo X70 Pro+ 將會採用皮革被蓋與「雲窗」第二螢幕，正面採用挖孔螢幕，自拍鏡頭在上方的正中央位置。而 Vivo X70 系列傳聞將配備 6.56 吋 AMOLED 螢幕，畫面更新率最高來到 120Hz，根據中國工信部資料，vivo X70 Pro 將搭載三星 Exynos 1080 處理器，電池容量 4450mAh，機身厚度 7.99mm，重 185 克。不過從 Geekbench 跑分資料庫查詢 Vivo X70 國際版將搭載聯發科天璣1200+並同樣支援 44W 快充。

台灣方面預計將於 9 月 10 日上午 11:00 舉辦 vivo X70 系列線上發表會，vivo 台灣指出，「延續X系列極致及專業影像定位，vivo X70系列除了帶來全新質感設計外，更搭載蔡司專業影像T*鍍膜，配備全新升級『微雲台3.0』防手震與獨家訂製感光元件，在極暗環境下也能拍出超越眼之所見、明亮清晰的畫面。」

基於受到 COVID-19 疫情影響，這場活動採線上舉辦，活動當中除了vivo總經理李曦亮致詞，也將公開代言人宥勝宣傳影片，並且找來《孤味》導演許承傑分享拍攝心得。

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