亞太區5G手機「賣最多是它」！攻占華為市占率缺口　小米居第二

▲大陸手機品牌vivo首度成為亞太地區5G智慧手機出貨量第一。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

市場研究機構Strategy Analytics今（26）日發布報告顯示，第2季，大陸手機品牌vivo首次躥升至亞太地區5G智慧手機出貨量第一。這項榜單的前三名都是大陸品牌，其餘兩家為小米、OPPO。此外，第2季亞太地區的5G智能手機出貨量，比去年增長了一倍多（年增長110%）。

據《新浪科技》報導，vivo是亞太地區領先的智慧手機廠商，年出貨量大增215%，小米居第次，OPPO排行第三。Strategy Analytics高級分析師吳怡雯表示，過去一年，vivo已成為亞太地區5G智慧手機出貨量的第一名。

vivo成功地攻占華為市占率缺口，因領先的技術和實惠的價格使vivo智慧手機，如iQOOO U3 5G和iQOOO 7 5G，成為該地區最受歡迎的5G設備。

Strategy Analytics副總監Ville-Petteri Ukonaho表示，小米5G智慧手機出貨量在大陸市場推動下，在今年第2季以年均286%的速度增長，紅米系列智慧手機，如紅米Note 9 5G和Note 9 Pro 5G，以及Mi系列5G智慧手機，如小米10青春版5G，是小米廣受歡迎的機型。

當然，Strategy Analytics總監Ken Hyers也認為，其他大陸廠商也齊步向前，OPPO的5G智慧手機在亞太的出貨量排名第三，OPPO也期待在第3季表現，因其Reno 6系列將推出三款新的5G機型；此外，vivo可能在今年第2季在大陸達到頂峰，並需要將目光投向該地區的其他5G市場，如韓國和日本，以推動未來的持續增長。