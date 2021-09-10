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vivo X70系列　台版與中國版差異總整理

▲vivo X70 系列在中國發表會結束之後，隨即在台宣布10 月 1 日上市，但是閹割許多新技術，本篇整理兩者實際差異。（圖／取自vivo）

特約記者洪聖壹／綜合報導

在智慧型手機市場當中，除了 Sony Mobile之外，vivo 公司在今年的旗艦機 X70、X70 Pro 與 X70 Pro+ 三款產品，全部都加入了蔡司光學與 T*鍍膜，中國大陸發表會有 8 成的時間都在說明手機的拍照技術，這包括全新開發的 V1 晶片，以及多項「業界首創」，台灣方面則是主打「蔡司影像.真如其見」，引進 X70 與 X70 Pro，同時也公開ㄊ上市情報。

根據 vivo 的說法，vivo 主要著重在推廣 vivo X 系列、V 系列跟Y系列，至於 iCOO 與 vivo NEX 系列目前還沒有相關的上是規劃。

這次 X70 Pro+ 不會引進的原因，vivo 台灣總經理陳娟表示，X70 Pro+ 除了中國市場之外，在海外任何一個市場目前都沒有上市的規劃，不過 V70 Pro 與 V70 這次緊接中國發表會在台灣市場推出，主要也是為了滿足台灣消費者期待所做的努力。而根據產品經理李長威的說法，受到關稅與台灣 5G 技術專利等費用影響，vivo 在國際版的規格跟定價會做些微的調整。

▲vivo X70 Pro、X70 在台推出，不過定價偏高，官方回應台灣定價與規格與中國不同的原因。（圖／記者洪聖壹攝）

針對此次兩場發表會所發表的官方產品資訊，記者綜合整理如下（文長）：

＊vivo X70 Pro+：首度採用光學玻璃相機鏡片、主打蔡司T*

全新的 vivo X70 Pro+ 強調「每一顆鏡頭都是主攝」，除了發表會前預熱的橘色素皮背蓋版本，官方給了它一個名稱就叫做「旅程」，另外今年的黑色款則是給了「至黑」的名稱，而發表會上的「彩蛋款」是藍色素皮背蓋版本，官方給了「曠野」的命名，三種命名三種不同使用情境，卻同步指向 vivo 今年升級版蔡司光學的目標，就是要讓用戶在任何情境之下都能使用他們的手機來記錄生活。

vivo X70 Pro+ 手機大小為 164.54 X 75.21 X 8.89 mm，素皮版重量 209g，至黑版重量 213g。全機支援 IP68 防水防塵，手機主鏡頭旁邊並非第二螢幕，單純是裝飾使用，vivo給了一個獨特的「陶瓷雲窗」名稱。硬體效能方面，搭載高通S888+ AI 處理器，提供 8GB/12GB 兩種記憶體選項，電池容量 4500mAh，支援 55W 快充，50W 無線充電，10W反向無線充電。

X70 Pro+ 配備 6.78 吋打孔 AMOLED螢幕，顯示比例20:9，發光材質率先採用了三星新一代E5 AMOLED，峰值亮度可達 1500nit，支援 LTPO 自由禎率，讓螢幕更新率可以在 1~120Hz 之間進行調整，藉此達到省電效果，官方數據指出，相較今年比較普遍採用的 E4 AMOLED 可以節省約 25%的電力。

vivo X70 Pro+ 主打拍照功能，根據 vivo 所說，他們幾乎有 9 成以上的人力都投入開發。像是關於與 SONY IMX 感光元件團隊合作所打造的 IMX766V，是完全為 vivo 所打造，在原有的基礎上透光提升 4.6%。

此次不止 vivo X70 Pro+，全系列 X70都提供微雲台3.0功能，結合光學防手震模組，可以讓鏡頭與感光元件復位時間調整到 9 毫秒，讓手機在拍攝上精細每一幀都可截出不會晃動的照片。

採用蔡司光學鏡頭，其中的 T*鍍膜所採納的 ALD 鍍膜、SWC Super-Layer AR 鍍膜、以及 IRCF Hybrid 色素塗層都強調是「業界首創」，隔空嗆了曾經跟蔡司長期合作的 Nokia，以及近期同樣與蔡司合作的 Sony mobile。

另外，全新的 X70 Pro+相機系統也提出多項技術「首創」，這包括四鏡組配置都是主力鏡頭，因此四顆鏡頭都支援光學防手震，vivo 強調今年的手機鏡頭是業界首創採用玻璃材質，強調質變低、通透性強，讓每顆鏡頭拍出來的照片，都是所見即所得的真實樣張。

拍攝規格方面，超廣角端強調 114 度無需校正的純光學超廣角鏡頭，拍攝畫素為 4800 萬畫素，沿用了SONY IMX598 感光元件，並具備相當特殊的 360 度地平線防手震與微雲台防手震拍攝功能。在廣角端方面，主打採用1/1.3吋三星GN1感光元件，拍攝畫素為 5000 萬畫素，光圈高達 F1.57，具備光學防手震功能。人像焦段採用的是 SONY IMX663感光元件，主打50mm 人像焦段，光圈加大到 F1.6，也支援 OIS 光學防手震功能。另外還有一顆潛望式望遠鏡頭，可以進行 5倍光學變焦、60 倍數位變焦，同樣支援 OIS 光學防手震。

在 V1 晶片方面，主要提供了三大功能，第一是即時夜視處理能力，跟所謂「極夜視頻」能力，這兩者都是讓使用這在極暗的環境下，可以即時在螢幕看到拍攝的樣子，以便讓用戶可以拍下自己想要看到的照片，這方面對於 iPhone 的用戶來說可能不稀奇，因為這必須要使用非常強大的圖像演算能力，但是對於 Android 陣營的用戶來說，多數手機是無法做到的。

V1 晶片除了針對拍照處理功能做了強化，也針對遊戲做了所謂遊戲MEMC幀率優化，這方面主要應用在調整畫面禎率方面，它能夠讓原生的 60FPS 畫面先降低成 45 FPS，在放大成 90FPS 進行即時輸出。

而談到遊戲方面，該款手機強調 GYDDY，這是出自中國人平日打字的拼音簡稱，意思是：「你需要的都有」。包括雙立體聲置揚聲器、加大體積的X軸震動馬達、IP68防水防塵、無線充電、紅外線遙控以及USB3.1資料傳輸。

其中在遊戲震動馬達方面，特別針對槍戰類型的遊戲當中超過 40 種槍械進行震動優化。比較有趣的是，特別針對《王者榮耀》超過 60 個英雄技能進行獨立優化，這方面只能說辛苦開發團隊了。

簡而言之，X70 Pro+ 不僅是有史以來各功能最強的智慧型手機，在螢幕拍照方面，也都是現有業界開出頂規的產品，而高通S888+也是目前地表最強處理器。vivo X70 Pro+ 8GB+256GB版、12GB+256GB版和12GB+512GB版本售價分别为5499元、5999元以及6999元人民幣，台灣方面確認不會引進。

＊vivo X70 Pro

台版X70 Pro 移除了專業影像晶片V1，處理器也改為天機1200 5G晶片。至於作業系統也從中國版本的 OriginOS改為基於 Android 11 的 FuntTouchOS，功能方面主要少了物聯網與車載功能的優化，並且移除了 Jovi 等配套功能。

經過詢問，vivo 台灣產品經理李長威表示，在晶片方面主要因應台灣 5G+5G 全頻段支援，第二個是配合國際版本要求。針對系統方面，vivo 台灣總經理特助隨璇指出，未來會持續針對系統功能進行優化，系統方面的更新相信不會讓消費者有很大的落差感。

X70 Pro 大小為 158.30x 73.21mm，共有至黑、獨白、星雲三色，台灣版本僅引進「霓砂藍」與「星芒黑」，白色款目前沒有引進計劃，厚度方面至黑、獨白為 7.99mm，星雲為 8.08mm，採全新螢石AG磨砂工藝。方形鏡頭機身與背蓋設計概念來自日本 “汀步”，vivo 搭配今年的配色，給了一個“汀步雲階”的名稱。可取的是同樣採用 6.5 吋三星 E5 AMOLED面板，最大峰值亮度來到 1300nit。

X70 Pro 在中國採用三星Exynos 1080 5nm處理器，台版則是確認搭載聯發科天璣1200 處理器，同樣也是 6nm 製程，電池容量為 4450 mAh，支援 44W 快充功能，提供 UFS 3.1 的 12GB RAM，透過記憶體整合2.0技術可以在需要的時候，額外擴充 4GB 記憶體空間，手機也支援台灣 5G全頻段，台灣引進的是 256GB 版本，支援 5G 全頻、WiFi 6與藍牙5.2 傳輸。

主鏡頭搭載 vivo 客製化 SONY IMX766V 感光元件，尺寸為 1/1.56 吋，提供 2X20CL 全像素對焦功能，另外提供人像鏡頭，採用SONY IMX663感光元件。潛望式鏡頭提供5x光學變焦與60x數位變焦，超廣角鏡頭提供166度超廣角。另外還有2.5cm微距拍攝功能，分述如下：

5000萬畫素微雲台（IMX766V，光圈F1.175）
1200萬畫素超廣角（116°，開啟校正裁切效果為104.9°，光圈F2.2 ）
1200萬畫素人像鏡頭（光圈F1.98）
800萬畫素潛望式變焦（5倍光學變焦、60倍順位變焦，光圈F3.4）

可取的是這次 vivo 為 X70 系列提供的蔡司濾鏡，總算降臨國際版本，除了針對上一代的蔡司Biotar 旋轉虛化風格優化之外，新增了 Distagon、Sonnar、Plannar 風格效果，在各個場合人像風格的處理上還是比較優秀，台灣代言人從張鈞甯改為宥勝，這方面vivo並未做出正面回應。

但是概略總結，台版 X70 Pro 同樣著重在影像旗艦，主打微雲台3.0跟蔡司光學鏡頭。同樣也是主打拍照功能，最可惜的是台灣移除了vivo自行開發的 V1晶片，在夜拍的時候缺少即時影像處理，因舞手機會相對中國版本耗電，在低光源拍攝即時影像處理上與遊戲幀率管理功能也因此被閹割。

＊vivo X70：

vivo X70 陸版提供至黑、獨白、星雲與全新螢石AG工藝搭配汀步雲階設計，手機大小160.10 X 75.39 X 7.55mm，重量約在 181 克～182 克之間，配備6.56 吋 AMOLED FHD+(2376X1080)螢幕，同樣搭載聯發科天璣1200，拍攝畫素規格也不差，提供 4000萬畫素f/1.89(微雲台主鏡頭)、1200萬畫素f/2.2(人像鏡)與1200萬畫素f/1.98(廣角微距)，難能可貴的是這次也是使用 SONY IMX766V 的感光元件，支援微雲台3.0 防手震功能。

vivo X70 與 X70 Pro 一樣，支援台灣5G全頻段，提供 5G+5G雙卡雙待，支援 WiFi 6、藍牙5.2，紅外線遙控等功能，所以如果從台版閹割的角度來觀察，vivo X70 應該是全系列最有競爭力的高CP值產品。

＊無線藍牙耳機TWS 2 ANC及 TWS 2e

針對產品生態系的佈局，vivo 同步引進全新真無線藍牙耳機TWS 2 ANC及 TWS 2e。TWS 2 ANC支援40db的深度降噪，並搭載智慧降噪技術，透過環境噪聲變化調整降噪等級，同時也可手動切換高、中、低三種降噪模式，並且可同時支援三麥克風通話降噪，並將抗風噪聲性能提升148%。在續航力表現上，vivo TWS 2 ANC開啟降噪模式可提供4.1小時電力，關閉降噪模式下則可達7.3小時，搭配充電盒最長能提供29小時之續航力。vivo 真無線藍牙耳機TWS 2 ANC 及 TWS 2e皆推出「皓月白」及「星際藍」雙色，售價分別為2,790元及1,990元。

＊上市情報：

vivo X70 系列確認 10 月 1 日上市，vivo也同步推出早鳥購機禮，詳情可到官網查詢。vivo X70 Pro 與 X70 建議售價分別為 25,990 元及 20,990 元，兩款都是引進「霓砂藍」與「星芒黑」雙色，即日起至 9 月 24 日起開放預購，只要在指定通路預購就送真無線藍牙耳機vivo TWS 2 ANC、2,000元郵政禮卷、原廠12個月延長保固以及螢幕意外保固12個月等贈品(總價值12,290元)，體驗店加碼舊換新回饋2,000元。

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