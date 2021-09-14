LINE「收回訊息」功能消失？　她一查原因崩潰：來不及了

▲有女子發現，訊息收回不了，一查原因傻眼。（圖／翻攝LINE聊天室）



記者柯振中／綜合報導

台灣民眾慣用通訊軟體「LINE」，其中收回訊息的功能更是讓令人覺得實用。不過，有網友近日發現，傳出的訊息想要收回，卻找不到該功能，求助以後發現系統規則，頓時感到崩潰。

一名女子在Dcard上說明，她與友人吵架以後，開始瘋狂收回訊息，結果到一半發現「功能消失」，長按以後完全沒跳出收回的選項。

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女子感到相當困惑，不曉得為何會如此，因此上網查詢，才發現原來是有時間限制，只要超過24小時，訊息就無法再收回，因此提醒網友，要注意傳訊息的時間，否則超過24小時，就來不及了。

▼依據LINE官網介紹，收回訊息功能有限制，必須24小時內進行。（圖／翻攝LINE官網）



眾人看完女子的貼文，則在下方留言回應，「我是直接這個功能消失，到現在還沒有出現可以收回的顯示（選項）」、「我現在才知道ㄟ！因為通常收回都是當下打錯字馬上收回來」、「24小時算久了，另外一款通訊軟體只有2分鐘。」

而依據LINE官網的介紹，只要在聊天室內長按已送出的訊息，並點選「收回」，就可以從自己、對方用戶的聊天室取消該筆訊息，只要在送出訊息後24小時內執行，無論有沒有已讀，都能收回訊息。

此外，LINE官網也提醒，收回訊息以後，聊天室會顯示「已收回該筆訊息」，且無法收回已刪除的內容，公司也沒辦法復原、收回已被刪除的資訊。

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