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助新鮮人融入校系　「弘光達文西」結合20系推40款LINE貼圖

▲弘光科大學生會設計集結20系特色的LINE貼圖來迎接新生。（圖／弘光科技大學提供）

▲弘光科大學生會設計集結20系特色的LINE貼圖來迎接新生。（圖／弘光科技大學提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

迎接新學期開始，弘光科技大學學生會為讓即將入學的新生更認識自己選讀的系，以「弘光達文西」為主題號召20個科系的同學，費時一個月設計富含系上特色的創意LINE貼圖，每個系各有2款、總共40款，已在上個月上架，另也利用這些貼圖設計時尚又耐用的環保袋，希望引起新鮮人們的共鳴。

活動總召陳威翔表示，學生很常使用手機通訊軟體，之前各系學會在疫情最嚴峻時，自製防疫標語放在臉書、網路宣傳轉貼，效果不錯；這次從7月初開始找各系學會的美宣長溝通，接著馬上著手繪製設計、申請上架，未料因圖樣不符合規定被退件兩次，8月終於順利在LINE貼圖上架，「上架後覺得太酷了，好像沒聽過學校科系擁有自己的貼圖，現在跟朋友聊天都會用這款貼圖。」

這款「弘光達文西」貼圖共有40個圖樣，亦即20個系各出2款：文創系以藝術家抽象的技法表現出圖樣、餐旅系貼圖則是穿上廚師服的人偶，美髮系則以剪髮、洗頭造型呈現，搭配文字「水啦！」環安系繪製穿上工安服裝的工人卡通，動保系畫上貓、狗圖，營養系則畫上營養師搭配「巴豆夭」的文字，圖樣逗趣口愛。

▲以弘光科大學20系的特色LINE貼圖製作的環保袋。（圖／弘光科技大學提供）

▲以弘光科大學20系的特色LINE貼圖製作的環保袋。（圖／弘光科技大學提供）

還有語聽系以耳朵圖代表，搭配「你給我聽好」的文字，資工系直接以電腦圖表示，妝品系用敷上面膜的圖樣搭配「變水水」的文字，老福系畫上老人的卡通圖，幼保系用小朋友可愛的圖樣寫上「寶寶委屈」，護理系則用護理師及打針的模樣代表。

弘光學生會指出，已有不少學生下載這批貼圖使用，課外活動組也在新生活動中以問卷方式，詢問新鮮人上大學後最想參加什麼樣的社團，並贈送貼圖當作填寫問券的禮物；未來校內舉辦的社團博覽會或是各種學生活動，都會把弘光人的專屬貼圖，拿來送給大家。

妝品系學生陳佩如說，第一次看到弘光貼圖時感覺又驚又喜，「我沒想到學校有屬於自己的貼圖，而且每一個系都有，很可愛。」系上學生還用貼圖設計帆布材質的文創環保袋，推廣貼圖運用；另一位林同學說：「同學設計的貼圖代表性很夠，一看圖片就知道是哪一個科系，超有創意。」
 

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