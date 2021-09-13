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手機116GB空間不足！一查驚呆「大魔王不是LINE」：它佔快60GB

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲最佔空間的不是LINE！（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人就算買了100GB以上的手機，還是動不動就會容量不足，通常第一時間會聯想到LINE。就有一位男網友在《Dcard》發文「原來最佔空間的，不是LINE」，說他的手機跳出空間不足的提示，打開一看後秒傻眼「怎麼可以佔到快60G？」貼文一出，就有人笑了，「我的手機容量才32G，哈哈！」話題引發熱論。

這位男網友貼出手機螢幕截圖，「不久前，我的手機跳出了空間的不足的提示，按下按鈕後，傻眼的我，呆呆地望著手機。」只見他的手機明明有116GB，但目前已使用竟佔了112GB。其中，佔最多的59GB，竟來自購物APP「淘寶」；通訊軟體「LINE」雖然是第2名，但也只佔6GB；再來則是IG、Dcard，皆為1.1GB。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲淘寶就佔去一半的手機空間。（圖／翻攝自Dcard）

原PO也打開細看淘寶使用空間，只見佔最多容量的是快取31.20GB，以及全部訊息32.04GB。這一幕讓他哭笑不得「一個淘寶怎麼可以佔到快60G？這是在欉X小？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲快取和訊息佔最多容量。（圖／翻攝自Dcard）

看到截圖後，就有網友忍不住笑出來，「快60G，是把淘寶當交友軟體在聊，還是相簿在存嗎」、「我手機也才64G，你一個淘寶就佔60」、「淘寶60G是容量都花在購物車嗎」、「到底怎麼有辦法購物平台用到60G？我pc game也差不多這個大小」、「你是不是都用淘寶跟小三聊天。」

還有人讚嘆原PO，「因為這篇文，我清除好多APP的快取，原本手機也快沒空間的說。」原PO事後則表示，自己也很納悶，「其實我的淘寶也沒有好友，只有問賣家（尾款啊，預售啊，各種奇怪的問題呀，之類的）。」

就有一位網友指出，淘寶快取真的很可怕，「之前手機很卡，去後台一看，也是5、60G，找一圈才發現是快取，清完手機就順了，後來才習慣每個月幫手機排宿便（O」。另外，也有人補充，「下載淘寶記得不要開儲存權限，它會亂載一堆廣告，我上次要用以圖搜圖，開權限忘了關，2天飆到80幾G……」。

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