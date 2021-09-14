新北幼兒園群聚已驗出21人染Delta　羅一鈞：難判定是否埃及傳入

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



文／中央社

新北幼兒園群聚已有21例確定感染Delta變異株。外界將感染源指向埃及籍爸爸，但指揮中心指出，埃及政府至今僅公布1例Delta病例，也未公布病毒序列，難以比對是否有關。

新北某幼兒園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情延燒至新北市某社區，截至目前累計32人確診，其中有21人已確認感染最早在印度發現的Delta變異株，染疫個案中包含一對北市裝修工夫妻。

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中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，北市染疫裝修工夫妻今天中午完成病毒基因定序，除了確定感染Delta變異株，也和幼兒園染疫個案的病毒序列完全一致，研判為同起群聚事件。

羅一鈞並重申，這次新北幼兒園相關群聚疫情的Delta變異株，經過比對後發現，和過去本土、境外移入的Delta變異株都不相同，也和先前發生的屏東群聚、長榮航空機師群聚不同，是國內首次偵測到的全新Delta病毒序列。

就發病時序來看，新北幼兒園群聚案感染源可能是一名埃及籍父親，外界也好奇這次驗出的Delta變異株是否和埃及有關。

羅一鈞說，根據目前掌握到的消息，埃及曾於8月初公布，他們在7月底驗出全國首例Delta變異株確診個案，以後就再也沒有相關新增個案，也沒有公布序列供外界比較，現階段無法和埃及的變異株比對。

另外，羅一鈞指出，這次也特地將Delta變異株和國內資料庫比對，發現和南非、美國等2例境外移入個案感染的病毒最相近，雖說是相近，但仍有6到7個位點以上的差異，這樣的差異並不足以推論其中的相關性，因此研判為全新的變異株。 因應新北市的Delta疫情，有里長希望比照屏東先前狀況，開放里民接種疫苗。

指揮中心指揮官陳時中表示，先前屏東Delta疫情有進入社區，出現許多散發病例，包括載客的駕駛、鄉里間都發生群聚感染，相較之下，新北染疫個案主要集中某社區大樓和幼兒園，目前幼兒園接觸者已集中隔離，也完成檢驗，該大樓則開放施打疫苗。