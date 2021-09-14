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裝修工與幼兒園同株Delta！圖解32人傳播鏈　未滿5歲童父女今確診

▲▼案16128、16129關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲新北幼兒園群聚案關聯圖。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）

記者張乃文／台北報導

疫情指揮中心今（14）公布國內新增2例本土，2例都與幼兒園群聚相關，整起群聚關聯個案增為32人，除了幼兒園學童、教師及其家人、同社區住戶、裝修工人與其妻子，還有幼兒園家人的職場接觸者家庭。指揮中心指揮官陳時中強調，今新增的個案都是在匡列中，疫情並未持續向社區擴展，尚在控制範圍之內。

指揮中心說明，今日新增2例本土個案，案16204、案16205分別為30多歲男性及未滿5歲女性，為同住家人，因有北部某幼兒園相關接觸史，於9月6日匡列為居家隔離對象。案16204於9月12日出現發燒等症狀，2名個案由衛生單位安排採檢，於今日確診，衛生單位刻正進行相關疫調及接觸者匡列。

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新北幼兒園群聚相關個案已經有32人，當中21人基因定序確認感染Delta，指揮中心11日公布曾到板橋社區的北市裝修工人（案16168）與其妻子基因定序同是Delta，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今再次說明，這兩人完整定序比對和幼兒園群聚完全一致，研判為同一事件，而整起幼兒園序列和過去境外移入或者屏東本土群聚、桃園機師相關群聚都不相同，這是國內全新的Delta序列，跟過去都不太一樣。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

新北板橋幼兒園群聚感染案，其中一名染疫幼兒的父親今年8月從埃及返台，檢疫期間採檢都陰性，因幼兒園群聚事件被列採檢送驗，結果Ct值達37.9，中央將他列為境外移入個案。但目前的感染源頭仍尚未確定。 

12日新增的案16197為新北幼兒園媽媽案16152職場同事，13日則再增加案16199為案16197妻子，已匡列接觸者23人，均列集中檢疫。

該名列為境外移入的案16160，因無症狀且先前都採檢陰性，是否為傳染源頭尚無法得知，陳時中再次解釋，源頭很難判定，以幾個發病日較早情況來看，會認為源頭包括案16129老師，和埃及入境的父親案16160，「這兩個都有它的可能性」。

陳時中指出，從關聯圖來看，以他們的抗體檢驗，無論是案16160與太太，IgG、IgM都呈陽性，PCR數值相對較高，可說已經有一段時間，但不會距離太遠的案子。

另外，有2名幼童的奶奶及外婆，案16165、16166，雖然非同住家人，但都是來探望孫子確診。而社區接觸者案16158為台大麻醉人員，而案16163、案16164為同棟大樓鄰居，是在做入院前陪病者採檢驗出。

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