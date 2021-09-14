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日本神準預測璨樹路徑！專家曝「氣象廳預算達139億」：比台多6倍

▲▼ 強颱璨樹各國路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳、菲律賓PAGASA）

▲日本預測璨樹路徑相當準確。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者李宜秦／台北報導

今年第14號颱風璨樹遠離，在璨樹剛生成的時期，各國對於璨樹路徑預報有極大分歧性，最後是日本氣象廳的預測最為準確。氣象專家彭啟明指出，日本氣象廳每年預算高達新台幣139億元，是台灣氣象局的6倍以上，因此本次颱風路徑預測關鍵點都有即時預測成功。

璨樹颱風路徑變化大，氣象局從一開始的往南偏的路徑，到後來不斷往北修正颱風路徑，甚至颱風提早北轉，改從東南部沿海北上，而非從西南方或南端陸地侵台。受到太平洋高壓東退與季風槽等影響，各國在預測璨樹路徑時有極大分歧性，其中以日本氣象廳的預測最為準確。

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彭啟明分析，本次日本氣象廳確實有提早預測到幾個路徑關鍵點，也較他國預測速度更快，雖然日本氣象廳在近幾年的表現的確不錯，但是單一事件無法保證一切，通常用一整年整個颱風季來看，各國表現並不會差異太大，台灣不需要妄自菲薄。

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲璨樹颱風上周為東台灣帶來明顯雨勢。（圖／記者李毓康攝）

彭啟明指出，日本氣象廳一年預算是550億日幣，相當於139億台幣，是台灣氣象局的六倍以上，極端天災越來越多下，各國為了保障民眾，當然氣象軍備競賽在所難免。預算多不見得會更準確，但沒有預算，很難抗衡。

而日本韓國或美國的氣象單位，有明確的產官學分野，許多民間氣象產業幫了很多忙，台灣的氣象局在長官、民代的要求下，做了很多民間可以發揮的事，他坦言，「我覺得氣象局的播報，現在比電視台氣象主播的設備都來得好，這在各國都是少見的」。

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