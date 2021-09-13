璨樹颱風不闖「魔都結界」了　上海「超前部署」轉移安置36萬人

▲璨樹颱風沿著大陸東南沿海北上，未來將轉往東北方朝南韓濟州島方向前進。（圖／翻攝大陸中央氣象局）

記者魏有德／綜合報導

燦樹颱風暴風圈離開台灣後，朝西北方向往大陸東南沿海前進，一度傳出要在寧波或上海市登陸，不過，根據大陸中央氣象台最新預報，璨樹颱風今（13）日持續在浙江寧波外海打轉，同時，根據最新路徑顯示，璨樹颱風有極大可能轉向南韓濟州島方向前進，不會直撲上海市。對此，有網友在微博上留言，「魔都結界又發揮作用了！」

▲上海市預先轉移安置民眾，防止璨樹颱風災情擴大。（圖／翻攝央廣網）

璨樹颱風原本預計會在寧波或上海登陸，對此，上海市防汛指揮部緊急採取轉移安置措施，受到直接影響的浦東新區共設置320個臨時安置點，全市人員轉移安置數將達36萬人。此外，有1350艘船隻進港避風，搶險隊伍集結2026支。

根據大陸中央氣象台13日下午的最新路徑圖顯示，璨樹颱風中心位置距離上海（南匯嘴）約128公里，以每小時10公里左右的速度向北偏西方向移動，於13日夜間至15日在上海以東100至200公里處的海面迴旋，16日後會朝東北方向前進並逐漸減弱。

對此，大陸網友紛紛在微博上留言，「魔都結界再一次抵擋颱風」；「你可以永遠相信魔都結界」；「明天去上課吧！魔都結界」；「魔都結界為上海學生贏得一天半的假期」。