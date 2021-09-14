中秋連假天氣出爐！這2天「午後陣雨範圍廣」　下周可能又有颱風

▲未來一周天氣炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

周末開始就是為期四天的中秋連假，中央氣象局表示，中秋四天連假白天都可見陽光，午後則會有陣雨，尤其周五、六降雨範圍較大。另氣象專家彭啟明指出，菲律賓東方海面有許多熱帶雲簇，下周有發展成低壓的條件，某些預測模式指出，周末到下周仍有颱風發展的機會。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今日各地天氣悶熱，中午前後雙北、台東、花蓮縱谷有36度以上高溫，東北部高溫34度、中部32到33度、南部30到31度。

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今日清晨到上午期間，中南部沿海斷續有雨，南部平地出現20到30毫米時雨量的降雨，目前雨勢已緩和。到了中午過後，各地山區、靠近山區的平地也將有陣雨，並可能出現局部大雨，入夜後午後陣雨停歇，但中南部沿海地區則仍有降雨。類似天氣將持續到周四。

▲今日各地山區將有午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

針對中秋四天連假天氣，伍婉華指出，四天白天都可見陽光，且天氣炎熱，周五起太平洋高壓增強，周五、六午後陣雨範圍較大，包括北部、中南部、東北部、部分山區，且有局部大雨。周日、一午後陣雨範圍則縮小到山區。

氣象專家彭啟明表示，周三、四開始到中秋連假期間，大致上是太平洋高壓西伸的天氣，各地天氣來看是相當穩定，仍有午後雷陣雨發展的機會，不過相對很短暫也較為局部，屬於偏暖舒適的中秋假期，各地晚上幾乎都可以看到皎潔的明月。

彭啟明指出，在菲律賓東方海面有許多熱帶雲簇，下周有發展成低壓的條件，某些預測模式有預測出來，周末到下周仍有颱風發展的機會，在大趨勢上的確如此，不過時間還有點遠，不確定也非常高，例如從這次璨樹颱風經驗來看，三四天前的預測幾乎是相差非常大。