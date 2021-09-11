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花蓮市與韓國蔚山締盟姊妹40年　推出影像展及韓食饗宴活動

▲▼花蓮市公所舉辦花蓮市與韓國蔚山廣域市締盟姊妹市40週年記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市公所舉辦花蓮市與韓國蔚山廣域市締盟姊妹市40週年記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所10日在遠東百貨舉辦花蓮市與韓國蔚山廣域市締盟姊妹市40週年記者會，為慶祝兩市之間情誼深篤，即日起至9月20日止在遠百有文化交流影像展，掃描影像展的QRcode答題上傳，有機會可以抽到大獎。

市公所表示，另外還與市區八家韓式料理的業者合作推出韓食優惠饗宴，同時還有FB抽獎活動，9月14日在北濱外環道則有知名插畫家當肯為兩市締盟紀念設計的藝術裝置鯨探號的揭幕儀式，歡迎大家熱情參與，一起來慶祝姊妹市締盟紀念的美好點滴。

▲▼花蓮市公所舉辦花蓮市與韓國蔚山廣域市締盟姊妹市40週年記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市及韓國蔚山廣域市在1981年6月19日締盟為姊妹市，至今已有40年，兩市原訂6月19日這一天異地同步歡慶，由於受到新冠肺炎疫情的影響而暫緩舉辦，不過，蔚山廣域市長宋哲鎬特地在6月19日這一天於YouTobe播出祝賀談話，而魏嘉賢市長也在臉書及市公所粉專表達對花蓮市及蔚山廣域市這40年來友誼長存的感謝。

魏嘉賢在記者會中表示，40年前，時任花蓮市長的劉新興及當時的市代會主席蔡邦雄，偕同韓國蔚山市長李淳東帶領的訪問團一行7人，於花蓮市公所禮堂舉行締盟儀式，這不但是花蓮市跨越海外，在國外的第一個的姊妹市，兩市也從中韓兩國的民間友誼向前跨進了一大步，彼此互相策進兩地人民的福祉。

▲▼花蓮市公所舉辦花蓮市與韓國蔚山廣域市締盟姊妹市40週年記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼為慶祝兩市情誼深篤，花蓮市公所在遠百有文化交流影像展。

魏嘉賢回顧2019年8月，市公所團隊與蘇美珠主席率團的花蓮舞蹈劇坊，以及由郭本琪指揮帶領的花崗國中管樂團前往蔚山，與當地的藝文團體進行交流演出，這是一個非常難忘的體驗。2019年10月，代表會與市公所組團搭乘由花蓮飛往蔚山包機首航班機，到蔚山參訪交流，受到蔚山市熱烈歡迎，完成與姊市妹直航交流的創舉，增進兩市情誼。

▲▼花蓮市公所舉辦花蓮市與韓國蔚山廣域市締盟姊妹市40週年記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

今年雖然因為新冠疫情影響，姊妹市之間無法互訪同慶，但花蓮市公所透過舉辦展覽、韓國美食活動來與花蓮市民分享姊妹市交流的成果，更邀請知名插畫家當肯為兩市締盟紀念設計藝術裝置。

締盟姊妹市40週年慶祝活動包括即日起至9月20日止在遠東百貨花蓮店一樓ABC MART旁舉辦的文化交流影像展，主題呈現花蓮市與蔚山廣域市締盟起源，以及蔚山廣域市的人文風景介紹等，現場並有答題抽獎活動，只要掃描題目上的QRcode就可答題，答案在影像展的展板裡都可找到，獎品有遠來飯店下午茶券、太魯閣晶英酒店住宿券及LG洗衣烘衣機。

▲▼花蓮市公所舉辦花蓮市與韓國蔚山廣域市締盟姊妹市40週年記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

掃描影像展的QRcode答題上傳，有機會可以抽到大獎。

想吃美味的韓國料理嗎？可前住與市公所合作韓食饗宴的店家，分別有相珍韓國傳統料理餐廳、韓石屋、木槿軒、馥～正宗傳統韓國料理、韓鍋家、棧幫火鍋、之恩商行、阿里郎等八家。這些提供優惠的店家有點主餐送小菜，也有消費滿額可折50元，還有用餐打九折等多個優惠項目，優惠期間自即日起至9月20日止。

臉書抽獎活動期間也從即日起至9月20日23時59分止辦理，在花蓮市公所臉書粉絲頁面找到相關活動貼文，可於貼文按讚並於下方留言「2021花蓮市與蔚山廣域市締盟姊妹市40週年慶祝活動」，tag兩位好友即可參加抽奬。市公所將在9月21日上午九點於FB活動貼文內抽出得奬者，其中有30名得獎者可獲合作韓食饗宴店家的250元折價券，另有300名得獎者可獲得紀念款馬克杯。

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