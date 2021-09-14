睡夢遇火劫1死1命危！父母倒地前　用生命最後力氣救兒：快逃

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市前鎮區復興新巷清晨發生火警，一棟五層樓的公寓竄出濃煙，而火勢在一樓燃燒，消防隊進入搶救，一對夫妻被抬了出來，送醫後老公死亡，妻子還在加護病房，而順利從火場逃生的小兒子說，原本他是在睡覺，只聽見爸媽一直在喊，所以他就抱著狗逃生，不知道火警是怎麼發生的，而問到媽媽的情況，他不禁紅了眼眶。

▲高雄市前鎮發生火警，一對夫妻被救出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市前鎮復興新巷一棟公寓起火，順利逃生的小兒子 。（圖／記者吳世龍攝）

這起火警就發生在14日的清晨五點多，消防局接獲報案表示前鎮區復興新巷的一棟五層樓公寓發生火警，消防隊出動大批人車前往灌救，抵達現場的時後已經全面燃燒，消防員立刻灌救同時疏散17名住戶，但是在火勢撲滅之後，在一樓救出了3名住戶是一家人，是一對夫妻跟他的兒子，但是夫妻已經沒有了呼吸心跳，被送往醫院急救，先生最後不治。

順利逃生的小兒子從醫院看完媽媽之後，又回到了家裡整理後續，面對記者的詢問，他僅有說當時火警發生的時候，他正在睡覺，只有聽見爸媽一直呼喊，好像是要叫他快逃，所以他想也沒有多想，抱著小狗就衝出了家門，不過由於復興新巷周邊附近都是狹小巷道，救援有一定的難度，消防隊抵達時候，現場一樓已經冒出熊熊火勢。

據了解這一對夫妻是睡在屋內夾層的臥室裡頭，後來他的爸爸被發現是倒在靠近房門口的地方，媽媽是是倒臥浴室內，浴室內的水龍頭水還開著，所以消防隊研判二人都有逃生動作，應該是被濃煙嗆傷暈倒，但真正起火原因還在調查當中。

▲高雄市前鎮復興新巷一棟公寓起火，順利逃生的小兒子 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市前鎮復興新巷一棟公寓起火，夫妻當時就睡在夾層的臥室當中。（示意圖／記者吳世龍攝）

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