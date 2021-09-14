扁傳簡訊怨「家門紙袋案」偵辦不力　黃偉哲交市警局究責

記者林悅／台南報導

針對前總統陳水扁在台南東區住處門口被放牛皮紙袋，引起「恐懼」一事，市長黃偉哲指出，陳前總統有傳簡訊給他，針對警方偵辦進度有些「看法」，他已轉交市警局督察單位查辦，黃偉哲表示，據了解該事件可能是「烏龍」一場，但警方有沒有讓陳前總統了解案情進度，這要讓警方調查，他尊重陳前總統的感受。

▲台南市長黃偉哲指出，陳前總統有傳簡訊給他，針對警方偵辦進度有些「看法」，他已轉交市警局督察單位查辦，他尊重陳前總統的感受。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲市長指出，他尊重陳前總統的感受，據報載本案是有點「烏龍」，是他們的外籍移工使用陳前總統名字的紙袋放東西，後來被人發現，因上面有陳前總統的名字，所以又放回到前總統的住處門口，但因911紀念日剛過去不久，引起陳前總統在意這件事。

黃偉哲說，重點是警方辦案時有沒有讓陳前總統及其家人了解掌握這實際狀況，有沒有「失職」部分，這要讓市警局督察單位去查，如果有失職那懲處是免不了的。他一方面尊重陳前總統的感受，也尊重警方受理報案。

對於台南市警局14日上午以一分局違反報告及刑案偵辦紀律，將一分局長方國璽記過2次一事，黃偉哲表示這是警方的體制，他尊重。

台南市長黃哲指出，阿扁總統14日早上有傳簡訊給他，內容與13日晚上所言相同，陳前總統針對警方偵辦進度有些「看法」，他已轉交市警局督察單位查辦，他尊重陳前總統的感受。

烤肉組、文旦禮盒

