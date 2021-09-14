民眾黨指官員搶打莫德納　蘇貞昌駁斥：第二類人員打的多是AZ

▲蘇貞昌視察台北郵件處理中心。（圖／攝影中心攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著疫苗到貨，國內開始大規模接種，目前施打過第一劑者已超過45％，且隨著到貨量持續上升中。但民眾黨13日在臉書發文痛批，高風險長者接種莫德納二劑不到1%，二類官員施打第二劑莫德納疫苗卻已有65%；對此，蘇表示，這是不實謠言，第二劑施打28萬人中，中央人員只有1700人，佔不到6％，絕大部分都是在地方第一線的人員。

民眾黨在臉書表示，國內約有343萬人接種第一劑莫德納疫苗，但僅有33萬人接種第二劑，其餘三百多萬人只能一等再等。別說第二劑，還有些人連第一劑都打不到，據疫苗預約平台顯示，單選莫德納的民眾仍有65萬人，只能苦等政府關愛的眼神。

相較於一般民眾只能枯等政府不作為，第二類的官員卻是想打就打，對比65歲以上長者第二劑施打率不到1%，第二類官員第二劑施打率高達65％，看在人民眼中，情何以堪。

蘇貞昌14日上午視察國際郵包檢疫作業。針對外界質疑第二類的防疫官員疫苗「想打就打」，蘇貞昌反駁，「很多是不實謠言」，第二劑施打28萬人中，中央人員只有1700人，佔不到6％。

蘇貞昌強調，絕大部分都是在地方第一線的警義消、開救護車的人員、清潔人員等等，都勞苦功高，在第一線危險增加，都應該給予特別的照顧，打的絕大部分都是AZ。