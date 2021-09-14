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3廠牌「最新死亡率數據」出爐　疫苗孤兒狂抖：難道BNT最好？

▲▼新冠疫苗接種。（示意圖非當事人／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

全台施打疫苗人數突破千萬，但接種後死亡的個案持續攀升，引發民眾擔憂。就有一名網友看到衛生福利部公布的最新疫苗施打後統計不良事件數字後，推算出各廠牌的死亡率，困惑表示「我有點抖，難道是BNT才是最好的嗎？」貼文曝光後，立刻引起網友熱議。

根據衛生福利部13日公布的統計數據顯示，自110年12日下午4點，接種AZ疫苗後的接種後不良事件通報死亡人數為593人；施打莫德納後的為159人；高端則為12人；而另一份統計數據則顯示，至13日上午10點為止，累計AZ施打第一劑人數為7266045人、施打莫德納第一劑為3434219人；施打高端人數則為716280人。

▲▼ 。（圖／衛生福利部）

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▲▼衛福部最新施打後不良反應的數據出爐。（圖／衛生福利部）

▲衛福部公布，3疫苗廠牌最新施打後不良反應數據。（圖／衛生福利部）

對此，就有PTT網友根據衛福部的數據推算出各廠牌的死亡率，AZ死亡率為0.00816；莫德納為0.00463；高端為0.00186%；該網友也不禁在文末詢問，「大家怎麼看？我還沒打疫苗，我有點抖，難道是BNT才是最好的嗎？」

貼文曝光後，隨即引起許多網友回應，「給你數據、你也做成表格了，這樣還不打高端是不是居心叵測該罰300萬？」、「高端最好，死最少，高端打起來」、「看數據，不打高端的是白癡」、「高端就很穩，八卦板一直造謠抹黑潑糞」。

不過也有網友分析各廠牌的長者施打比例，高端3.59%、莫德納57.92%、AZ10.99%，並且紛紛搖頭認為，「高端打的都不是老人耶 這數據沒意義」、「AZ莫德納還是打在老人身上，高端打年輕人都能有事，大家去想一想」、「說實話，高端打的年齡層差其他那麼多！」

針對第一劑疫苗的接種選擇，本站曾報導「不是BNT　醫推薦第一劑打這支疫苗：保護力最好」內文指出，台北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇表示，如果有朋友問第一劑要打哪支疫苗，他個人幾乎一律推薦AZ，目前研究AZ的第一劑保護力最好，而且效果幾乎是永久存留，什麼時候打第二劑，或是混打任何其他廠牌種類疫苗，都可以加強保護力。

陳昶宇指出，至於輝瑞BNT跟莫德納，第一劑的保護力可能沒那麼好，但基本的保護力還是有，且打了第二劑保護力會大幅提高，那隔太久會不會第二劑就沒效果呢？完全不會，目前相關研究顯示，拉長兩劑間隔到9-15周，可將保護效力拉到最高，有效降低輕症傳染、重症住院及死亡風險。

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