莫德納第二劑「這4類對象」打超過60%！一張圖看懂各族群施打率

▲民眾接種疫苗。（圖／新北市衛生局提供）

記者許若茵／綜合報導

「300萬人淪為疫苗孤兒，第二劑莫德納到底在哪？」台灣民眾黨痛批，第二類官員第二劑莫德納施打率高達65%，卻仍有300多萬人等不到第二劑，甚至連第一劑都打不到，讓人民情何以堪。《東森新媒體ETtoday》為您整理各族群施打率，發現有四類對象莫德納第二劑施打率皆超過六成，帶您來一起了解。

民眾黨13日在臉書說，約343萬人接種第一劑莫德納，其餘300多萬人只能一等再等，甚至還有些人連第一劑都打不到，然而第二類的官員卻是想打就打，對比65歲以上長者第二劑施打率不到1%，第二類官員第二劑施打率高達65%，砲轟「二類官員早已打好打滿，也難怪中央對於莫德納到貨效率低一事完全不急。」

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▲各類疫苗對象施打第二劑比率。（圖／ETtoday製表） ※點圖可放大

根據指揮中心資料統計，截至9月7日，莫德納第二劑施打率最高的依序是醫事人員127.18%、高接觸風險第一線工作人員71.64%、孕婦65.77%、以及中央及地方政府防疫人員65.44%，其中因為醫事人員開放混打AZ+莫德納，因此莫德納第2劑接種人數會高於第1劑，比率也高於100%。

進一步來看，醫事人員接種第一劑與第二劑莫德納的人數為12萬8409人與16萬3315人；高接觸風險第一線工作人員是7萬222人與5萬306人；孕婦為5萬685人與3萬3334人；中央及地方政府防疫人員則為5萬7658人與3萬7729人。

▲民眾接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

至於75歲以上的第六類對象與65至74歲的第八類對象，接種第一劑莫德納人數分別為50萬3586人與148萬2996人，接種第二劑莫德納的人數分別為4790人與1萬773人，第二劑接種率為0.95%與0.73%。

其他像是特殊狀況必要出國者，第二劑莫德納施打率為22.45%、機構及社福照護人員、受照顧者與洗腎患者為4.51%、其他狀況3.38%、維持社會運作之必要人員2.23%與維持國家安全正常運作之必要人員1.37%。

▲許多長者等不到第二劑疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

在AZ方面，第二劑施打率前四名的則為醫事人員62.36%、特殊狀況必要出國者62.04%、中央及地方政府防疫人員39.36%與高接觸風險第一線工作人員35.51%。

▲AZ疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）