不是BNT　醫推薦「第一劑」打這支疫苗：保護力最好

▲AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

您還沒打第一劑疫苗嗎？台北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇表示，如果有朋友問第一劑要打哪支疫苗，他個人幾乎一律推薦AZ，目前研究AZ的第一劑保護力最好，而且效果幾乎是永久存留，什麼時候打第二劑，或是混打任何其他廠牌種類疫苗，都可以加強保護力。

陳昶宇近日在臉書說，最近開始看到有越來越多人抱怨，莫德納隔了6-8周或是AZ隔了10-12周，還打不到第二劑，擔心會不會失去效果，其實完全不用擔心，目前相關研究資料顯示，第二劑間隔越久效果越好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳昶宇指出，首先看看WHO官方資料，表示疫苗量沒那麼足夠的話，為了先將第一劑的覆蓋率拉高，以現有資料而言，莫德納第二劑拉長到12周是可接受的。

▼陳昶宇說，如果有朋友問第一劑要打哪支疫苗，他幾乎一律推薦AZ。（圖／記者李毓康攝）



陳昶宇表示，如果有朋友問第一劑要打哪支疫苗，他個人幾乎一律推薦AZ，目前研究AZ的第一劑保護力最好，而且效果幾乎是永久存留，什麼時候打第二劑，或是混打任何其他廠牌種類疫苗，都可以加強保護力；甚至第二劑間隔時間拉越長效果越好，拉長到45周效果比間隔12周還更好，會產生18倍的抗體免疫反應，及4倍的抗體效價濃度。

陳昶宇提到，至於輝瑞BNT跟莫德納，第一劑的保護力可能沒那麼好，但基本的保護力還是有，且打了第二劑保護力會大幅提高，那隔太久會不會第二劑就沒效果呢？完全不會，目前相關研究顯示，拉長兩劑間隔到9-15周，可將保護效力拉到最高，有效降低輕症傳染、重症住院及死亡風險。

陳昶宇說，莫德納及BNT相關效力在第二劑間隔9-12周時達到巔峰，在間隔15周時仍然持平；因此根據現有資料，以及國際疫苗供貨不穩，目前加拿大將兩劑疫苗施打間隔，拉到最長16周。

陳昶宇指出，雖然莫德納跟BNT還沒有間隔更久的資料，但以相關圖形曲線推估，綜合AZ疫苗施打間隔研究，可以簡單下一個結論：「在疫苗量有限的前提下，第二劑疫苗施打間隔越久，效果越好。」

▼台灣持續大規模接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）