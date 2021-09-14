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不是BNT　醫推薦「第一劑」打這支疫苗：保護力最好

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

您還沒打第一劑疫苗嗎？台北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇表示，如果有朋友問第一劑要打哪支疫苗，他個人幾乎一律推薦AZ，目前研究AZ的第一劑保護力最好，而且效果幾乎是永久存留，什麼時候打第二劑，或是混打任何其他廠牌種類疫苗，都可以加強保護力。

陳昶宇近日在臉書說，最近開始看到有越來越多人抱怨，莫德納隔了6-8周或是AZ隔了10-12周，還打不到第二劑，擔心會不會失去效果，其實完全不用擔心，目前相關研究資料顯示，第二劑間隔越久效果越好。

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陳昶宇指出，首先看看WHO官方資料，表示疫苗量沒那麼足夠的話，為了先將第一劑的覆蓋率拉高，以現有資料而言，莫德納第二劑拉長到12周是可接受的。

▼陳昶宇說，如果有朋友問第一劑要打哪支疫苗，他幾乎一律推薦AZ。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

陳昶宇表示，如果有朋友問第一劑要打哪支疫苗，他個人幾乎一律推薦AZ，目前研究AZ的第一劑保護力最好，而且效果幾乎是永久存留，什麼時候打第二劑，或是混打任何其他廠牌種類疫苗，都可以加強保護力；甚至第二劑間隔時間拉越長效果越好，拉長到45周效果比間隔12周還更好，會產生18倍的抗體免疫反應，及4倍的抗體效價濃度。

陳昶宇提到，至於輝瑞BNT跟莫德納，第一劑的保護力可能沒那麼好，但基本的保護力還是有，且打了第二劑保護力會大幅提高，那隔太久會不會第二劑就沒效果呢？完全不會，目前相關研究顯示，拉長兩劑間隔到9-15周，可將保護效力拉到最高，有效降低輕症傳染、重症住院及死亡風險。

陳昶宇說，莫德納及BNT相關效力在第二劑間隔9-12周時達到巔峰，在間隔15周時仍然持平；因此根據現有資料，以及國際疫苗供貨不穩，目前加拿大將兩劑疫苗施打間隔，拉到最長16周。

陳昶宇指出，雖然莫德納跟BNT還沒有間隔更久的資料，但以相關圖形曲線推估，綜合AZ疫苗施打間隔研究，可以簡單下一個結論：「在疫苗量有限的前提下，第二劑疫苗施打間隔越久，效果越好。」

▼台灣持續大規模接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

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