憂孩子打BNT「誘發心肌炎」！專家揭1數據　曝解方：可降低風險

▲BNT疫苗9月23日將優先提供12至17歲學生接種。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

23日起12至17歲青少年族群將開打BNT疫苗，許多家長擔憂會引發的心肌炎，毒理學專家招名威就表示，隨時注意孩子施打後的狀況，是可以即早發現的，「家長不用過於恐慌」，而根據數據顯示，多數心肌炎都發生在接種第2劑之後，因此可以先接種第1劑BNT，之後再混打其他的mRNA疫苗，會是一個可行的方案。

毒理學專家招名威在粉專發文，「首先，我們先釐清BNT誘發心肌炎的數據」，研究團隊共追蹤256例「接種2劑」BNT疫苗施打狀況，發現12至15歲健康男孩中出現心肌炎的比例約為每100萬人有162.2例，16、17歲青少年為每百萬人94例，女孩的心肌炎風險明顯較低，12～15歲及16～17歲，心肌炎風險分別為，每百萬人13.4及13例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲招名威指出，可先打第一劑BNT，之後再混打其他mRNA疫苗，降低得心肌炎的風險。圖為示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

招名威坦言，其實心肌炎發生率比青少年染疫後重症的機率還要高，雖然目前不知道為何施打BNT會誘發心肌炎，「但心肌炎並不是不可醫治的疾病」，施打後多注意孩子的狀況，是可以即早發現，即早治療，家長不需要過於恐慌。

招名威指出，在古代沒有加護病的時候，病重者常於發病二十四小時內死亡，如今加強照護及各種支持性療法的進步，如強心劑、利尿劑、呼吸器及減少心臟負擔的藥物等等，死亡率已大幅降低。

根據英國研究數據，「多數心肌炎案例，都發生在接種第2劑疫苗之後」，招名威建議，基本上施打第一劑BNT不會有太大的困擾，若真的擔心的話，可以先接種單劑疫苗，之後再混打其他mRNA疫苗，用這樣的方式降低風險，「或許會是一個可行的方案」。