輝瑞疫苗內出現「1毫米白點」　日本神奈川縣暫停施打

▲日本神奈川縣發現輝瑞疫苗有異物。（圖／路透）



文／中央社

日本神奈川縣鐮倉市本月12日在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種會場發現一瓶BNT疫苗內混有異物，為約1毫米的白色懸浮物，已送交調查。

日本放送協會（NHK）報導，當時藥劑師為稀釋疫苗，將針頭放入瓶內時，發現疫苗瓶內有白色的懸浮物質，約1毫米大，鐮倉市決定停用發現異物的疫苗。

發現異物的疫苗批號為FF5357，同批號的其他疫苗目視並未發現異常，仍繼續使用。

鐮倉市表示，目前沒有人因此健康受到損害，已聯絡輝瑞大藥廠，交由該公司調查。

日本近期發現多起疫苗瓶內混入異物事件，包括8月中旬起陸續在3個批號的未開封莫德納（Moderna）疫苗中，發現混有肉眼可見的金屬粒子，調查後判斷應是生產線機器的不鏽鋼屑。

群馬縣、沖繩縣8月底陸續在不同批號的莫德納疫苗瓶內發現異物；沖繩縣8月底也發現BNT疫苗內有異物。部分案例被判定是當針頭戳入瓶內要吸取疫苗時，戳掉橡膠瓶蓋的一部分而混入疫苗中。

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