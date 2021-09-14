陸新增本土確診59例　孩童未接種疫苗19人確診成防疫缺口

▲福建莆田Delta疫情在未打疫苗的孩童間傳播，形成防疫缺口。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（14）日公布，9月13日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例92例。其中境外輸入病例33例，另有本土病例59例全部發生在福建檢出，為本輪莆田Delta疫情傳播鏈的擴散。值得注意的是，廈門公布的32例確診超過疫情風暴中心的莆田24例。

▲莆田疫情存在發現碗及低齡患者多等特點。（圖／CFP）

本土確診疫情方面，驗出的59例確診案例全都在福建，其中，廈門市32例、莆田市24例及泉州市3例。對於本輪莆田出現的疫情，大陸國家衛健委專家也已進駐當地協助防控，有專家表示，這次發生的疫情與其他地點相比，存在發現晚、低齡患者多等特點。

大陸國家衛健委工作組判斷，後續在社區、學校、工廠等人群中繼續發現病例的可能性高，疫情存在外溢的風險。

專家指出，本輪疫情因發現時間較晚，疑似源頭感染者林某某完成總計21天的集中隔離之後，8月26日轉入7天居家健康監測，而發現首個病例則已是9月10日。此外，疫情首先在學校發現，低齡患者較多，「目前通報的64例病例中有19名3至12歲的兒童，而這部分人群尚未開展新冠疫苗注射。」

專家表示，本輪疫情在莆田市楓亭鎮已形成小學和某鞋廠兩個集中傳播點，都是人員密集場所，疫情首先發生在農村地區，防控能力相對薄弱。