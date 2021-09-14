學生接種BNT醫3點建議減少焦慮　打完28天5大症狀注意

記者黃翊婷／綜合報導

BNT疫苗9月23日將優先提供12至17歲學生接種，醫師林靜儀13日在臉書PO出3點建議，第一，若家長有疑慮，可以帶孩子到常去看診診所與醫師討論；第二，希望指揮中心能與小兒科醫學會合作，辦理線上專業課程，協助第一線的校醫、校護；第三，請衛福部提供兒童及青少年疫苗接種諮詢專線，減少父母和老師對於未成年學生接種疫苗的焦慮。

▲學生族群將從9月23日起開始接種BNT。（示意圖／記者湯興漢攝）

12至17歲學生接種BNT疫苗意願登記已在13日中午12時暫停，14日上午10時起則開放讓「12至17歲不在校施打及不在籍學生」登記意願。

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫師林靜儀13日在臉書列出3點建議，首先，在接種疫苗之前，家長可以帶孩子前往平常接種疫苗或從小看診的診所與醫師討論，畢竟媒體或社群平台的資訊較難提供完整諮詢參考；第二，希望指揮中心與小兒科醫學會合作，辦理線上專業課程，讓第一線的校醫、校護能獲得更專業、完整的新冠疫苗接種注意事項。

最後一點，林靜儀提到，想請衛福部提供兒童及青少年疫苗接種諮詢專線，並由小兒科醫學會專業醫師排班提供諮詢，尤其是疫苗接種後有哪些不適症狀可以在家觀察、哪些必須就醫，以及哪裡可以提供看診，這些都可以減少父母和老師對於未成年學生接種疫苗的焦慮。

▲第九期疫苗接種提供BNT第一劑以及高端第二劑。（圖／指揮中心提供）

而關於年輕族群施打BNT可能會出現極罕見的心肌炎副作用一事，指揮中心13日特別於記者會中分析，心肌炎、心包膜炎副作用會於接種後28天內發生，最常見於第二劑還有年輕男性。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎提醒，接種疫苗後28天內如出現疑似心肌炎／心包膜症狀應立即就醫，包含胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸（心跳不規則、跳拍或顫動）、運動耐受不良（如走步路就很喘、沒有力氣爬樓梯）、暈厥（昏厥）。

▲首批BNT最快9月16日出關。（圖／食藥署提供）

此外，《東森新媒體ETtoday》也根據疾管署「COVID-19疫苗學生校園接種作業問答輯」整理出11個接種QA，帶民眾一次看懂。

Q1.COVID-19疫苗校園接種作業實施對象為何？

A：校園接種作業實施對象：我國國小、國中、高中、高職及五專1至3年級（含17歲（含）以下專四及專五）學生、少年矯正學校及輔育院學生，以及自學學生，含境外臺校、外僑學校，但不含補校。

Q2.是否強制接種COVID-19疫苗？

A：不是，學生接種COVID-19疫苗，是採自願且需經家長同意方式辦理。只有家長在「COVID-19疫苗接種通知說明及意願書」上簽選同意且簽名之學生，才予以施打疫苗，未經家長同意者不予接種。

Q3.COVID-19疫苗接種作業，家長是否只要簽一次意願書？

A：COVID-19疫苗需接種2劑，2劑接種作業皆需請家長同意並簽署意願書。

Q4.我現在17歲就讀五專4年級，是否可在校園集中接種作業時接種COVID-19疫苗？

A：可以。五專校內17歲（含）以下專四及專五學生，請學校調查接種意願造冊後，與五專1至3年級學生一併安排校園集中接種作業。

Q5.在學校接種COVID-19疫苗，需要付費及攜帶證件嗎？

A：無需付費，請攜帶健保卡，接種第二劑疫苗時請攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」。

Q6.學校集中施打無法獲知學生疾病史，接種疫苗是否安全？

A：校園集中接種作業由衛生所或合約院所等專業醫療團隊入校提供接種服務，且在疫苗接種前必須先經醫師的詳細評估診察，以確認個案身體健康狀況，以及是否有疫苗使用禁忌症等，再決定可否接種，安全性與自行前往醫療院所接種相同。

Q7.COVID-19疫苗可與同樣是以校園集中接種的流感疫苗或HPV疫苗同時接種嗎？

A：不可以。目前COVID-19疫苗與其他疫苗不得同時接種，並應間隔至少7天。

Q8.如學生家長同意，但接種當日學生不願意或無法於學校安排接種日施打，可否再接種？收費方式為何？

A：可以。具接種意願但無法於指定日接種之學生，需持學校發給之「補種通知單」至指定之衛生所或合約院所接種，免費接種COVID-19疫苗。若無補種通知單，合約院所因無法確認學生接種紀錄，無法提供公費疫苗接種。

Q9.學生家長原來不同意小孩接種COVID-19疫苗，但後來願意接種了，該怎麼辦？

A：若學校已完成集體接種作業，家長可持學校發放的「學生COVID-19疫苗接種後注意事項暨接種通知單」，於學校排程接種日之後至衛生局指定衛生所/合約院所接種。若學校尚未完成集體接種，請家長向學校校護或導師提出「COVID-19疫苗接種通知說明及意願書」修改，即可於學校集體接種時完成接種。

Q10.接種單位如何確認完成學童之接種作業？

A：接種當日，校方班級導師/帶隊老師將「COVID-19疫苗學生接種評估暨意願書」分發予接種學生，以供接種單位比對，接種時，協助再確認學生身分。接種單位於學生接種後，依次回收學生之「COVID-19疫苗學生接種評估暨意願書」，以作為接種作業完成的確認證明。

Q11.疫苗假要怎麼請？

A：若接種後不舒服，或自願到醫療機構施打者，可向學校申請疫苗假，不會列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日），必要時得延長；家長如有請假照顧孩子的需求，亦可申請防疫照顧假。