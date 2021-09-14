「別想跟Delta賭」　專家點出台灣疫苗策略弱點

▲新北幼兒園爆群聚感染，證實是Delta病毒。各學校如臨大敵，嚴格執行體溫量測並用酒精消毒手部。圖為示意畫面，非當事學校。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，相較英、美乃至鄰近國家，施打第1、2劑疫苗的差距都控制在2成左右，台灣雖有近5成已接種第1劑，但完整接種2劑者卻僅約4％。前疾管局長蘇益仁接受本刊採訪說，「現在就是跟Delta入侵台灣的速度在賭！」直言台灣疫苗接種策略有必要修正。

蘇益仁表示，如果沒有疫情、沒有Delta入侵，台灣當然可以慢慢先衝高第1劑施打率再衝第2劑，但這樣非常冒險，因為面對Delta變種病毒，全球幾乎沒有國家倖免，Delta入侵台灣社區預料是遲早的事，「難道我們要跟病毒的速度賭嗎？」

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他說，既然Delta入侵是早晚的事，防疫首要之務就應該是降低感染後住院及重症、死亡的比例，以流感疫苗施打政策為例，當初做法就是先守住發生率最高的65歲以上長者，去年再下修納入50歲以上，結果成功讓死亡人口降低，現階段台灣新冠疫苗第1劑已有近5成人口施打，就應先讓65歲以上接種2劑的人口儘速達2成，讓這些高危險族群有足夠保護力，不致因染疫而重症住院，如此當疫情大爆發，醫療量能才夠應付。

▲公衛專家蘇益仁示警，政府應超前部署追趕疫苗第二劑的施打率，以防高危險族群重症住院、癱瘓醫療量能。

台大公衛學院副院長陳秀熙則主張，疫苗政策應兼顧2劑優先順序及單劑均等成長，近期因Delta疫情入侵台灣，出現年輕人尚未施打疫苗及老年人免疫力消退的問題，台灣60歲以上的第1劑涵蓋率已達70%、年輕族群偏低，至於第2劑無論哪個年齡層皆偏低，但以9月底前預期疫苗的供應量估算，若讓60歲以上長者優先施打第2劑、並同時開放12歲以上各年齡層單劑施打，這是做得到的。

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