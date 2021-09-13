朱立倫早退中常會風波延燒　鄭照新：請辭文傳會副主委

▲國民黨文傳會副主委鄭照新。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨前主席朱立倫8日到中常會報告參選理念後便離席，媒體報導、評論和梗圖在黨內群組瘋傳，讓朱立倫飽受目中無人、不懂禮貌等批評。中常會主席蔣根煌發出3點聲明，朱立倫有事前告知，也取得他的同意，符合會議程序。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新認為蔣根煌3點相挺有「令會議主席趕鴨子上架」的嫌疑，並宣布辭去職務。

鄭照新表示，針對朱立倫中常會中途多次離席爭議，日前一封以蔣根煌名義發出的3點聲明中表示，一、中常會之黨主席政見發表會邀請黨主席候選人們向中常會報告政見與理念，沒採用選舉辯論會的進行方式，也不需要交叉詰問環節，大會議程也沒有設定每位候選人要全程在場，會議議程就是單純呈現候選人完成自己的政見與理念的報告即可；二、朱前主席在事前曾向本人表達將於完成報告後先行離開，也取得本人同意，一切符合會議程序；三、此事僅是國民黨黨內常會例行程序，不需刻意放大操作，甚至成為候選人之間互相攻擊的話題。盼黨內選舉能回歸政見訴求，才是本黨黨員與社會大眾之樂見。

鄭照新指出，就參與說明會後許多中常委表示，曾經詢問過會議主席，亦表示事前不清楚此事，而所謂聲明，居然並非會議主席本人發出，而由應迴避之陣營代為發布，頗有令會議主席趕鴨子上架，有苦說不出的嫌疑，聲明之內容，與當日常會現場之狀況顯有出入，若會議主席事前知情，何以全體黨務主管無人知情？何以全體中常委無人知情？何以在場三位候選人全不知情？即使會議主席事前知情，也應得到在場中常委全體表決同意，若為此集體噤聲，中常會顏面何存？尊嚴何在？對會議主席又何尊重可言？

鄭照新提到，中常會為國民黨最高決策機關，對黨的形象動見觀瞻，絕不可以謊言和稀泥，其會議過程若比小學班會還兒戲，將使黨形象重傷，年輕世代將更無法相信國民黨具備改革和重獲社會信任之決心，經過一日一夜反覆掙扎與慎思，為喚醒黨魂，捍衛中常會尊嚴，我決定辭去中國國民黨文傳會副主委黨職，並呼籲常會不可以成為謊言與和稀泥的場所，願中國國民黨重振士氣，開大門，走大路，以改革決心重獲人民囑託，重返執政捍衛中華民國！