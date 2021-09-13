青埔國小3年激增675名學子　新建校舍半年後完工

▲視察雙語課程教學。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦13日到中壢區青埔國小，視察雙語課程教學及廚房午餐防疫暨第二期新建校舍工程表示，因應中壢青埔人口增長的就學需求，市府積極推動青埔國小第二期新建校舍工程，總經費約3.8億元，擴增學校規模至48班，第二期新建校舍工程預計明（2022）年3月完工，完工後再進行舊校舍拆除，也將新建操場及司令台。

鄭市長說，青埔國小是桃園10所試辦雙語創新教學計畫的學校之一，學校聘用外籍教師與英語專長中師協同教學，提供沉浸式全英語學習環境，讓師生自然的以英語互動，增進學生使用英語的機會，學生英語聽力及口說能力也隨之提升，展現實施雙語教學的豐碩成果。

而市府積極推動青埔國小第二期新建校舍工程，總經費約3.8億元，擴增學校規模至48班，採「先建後拆」方式，新建活動中心、幼兒園教室、教學大樓及專科教室，有效紓解青埔國小校舍空間不足問題。

此外，市府也推動新建青園國小，是青埔地區的第二所國小，今（2021）年下半年就會展開新建工程，青埔跟青園國小都將會是桃園很好的亮點學校。教育局長林明裕表示，近年來青埔國小學生人數持續成長，自2018學年度僅26班672人，如今已達47班1,347人，教育局也另核定補助186萬4,890元，擴增並改善原有廚房設備環境，提升午餐品質。

包括市議員彭俊豪、農水署桃管處長何明光、市府教育局長林明裕、工務局副局長陳聖義、新聞處副處長唐連成、中壢區長鄭詩鈿、青埔國小校長許清勇等均一同出席視察。

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