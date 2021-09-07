快訊／社運名人黃益中妻遭變態狼偷拍　店員合力抓捕仍讓他逃了





▲社運名人黃益中PO文反映妻子在超商竟遭變態狼偷拍，目前已向轄區大安警分局報案。（圖／翻攝黃益中臉書）

記者張君豪／台北報導

社運名人、台灣居住正義協會擔任理事長，同時也是大直高中公民科教師黃益中7日晚間透過臉書發文、表示自己妻子在2日下午1時許在台北市安和路2段某連鎖超商購物，卻遭一名穿白T恤、黑色西裝褲中年男子持手機偷拍裙底，黃益中妻子與店員見義勇為反擊抓人，但可惜遭偷拍狼掙脫、事後黃妻向北市大安警分局報案。

▲社運名人黃益中PO文反映妻子在超商竟遭變態狼偷拍，目前已向轄區大安警分局報案。（圖／翻攝黃益中臉書）

黃益中PO文指出「太太立馬到最近的派出所報案，店家也熱心提供監視器畫面，都交給派出所，監視器把犯罪畫面拍得很清楚」黃益中強調，「原本以為偷拍都是發生在社會新聞上的事、沒想到這次的受害者竟是自己太太」，並惋惜店員見義勇為抓人，可惜仍被掙脫逃走。

黃益中說，「在人來人往的超市，偷拍狼都能肆無忌憚地侵犯女性，光想到可能還有很多的受害者被偷拍沒有發現，光想到這色狼的硬碟裡可能還有許多的得逞影像，就覺得毛骨悚然。」黃並PO出三聯單證實已向轄區大安警分局安和路派出所報案。

黃並體恤警方，認為警方在防疫期間業務大增，可能無法立刻逮到色狼，但他擔心偷拍狼一日不到案，對被害人或者女性市民都將「遑遑（惶惶）不可終日、無法安心」

黃益中歷年曾熱心追求實踐居住正義躍上新聞版面；對於黃益中妻子在連鎖超商購物遭偷拍事件，轄區大安警方證實已依規定受理報案，已積極調閱監視器掌握偷拍狼行蹤，有信心在短時間內破案，也請民眾放心，警方並呼籲女性市民在公共場所，須留心形跡可疑男子、做好自身安全防護。

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