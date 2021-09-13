葉文忠／誰讓BNT成了TNT？

文／葉文忠

開學了，Delta也跟著開學，幼兒園群聚感染一炸，又炸得人心惶惶，疫苗不足，讓已惶惶終日的人心更是絕望無助，台灣至今疫情能控制，和政府防疫無關，是慶幸人民口罩帶得住，所以暫時守得住，人民的未來沒其他門，「自求多福」仍是台灣老百姓們的生活套路。

BNT到貨，郭台銘說陸續將有800萬劑進來，希望明年能預購3000萬劑，大家心裡明白，台灣幸好還有郭董，他說到做到，一出手便知有沒有，郭董展現了台灣民間企業強大的力量、人脈、手腕與高效率，180萬劑BNT到貨後，後續每週70萬劑到80萬劑將「週週到貨」，這等效率，簡直讓蔡政府抬不起頭，蔡政府打從去年開始就只能說到，等疫情爆開，人民才驚覺原來自己什麼都不知道，看不到，等不到。

▲郭董從疫苗採買上展現了台灣民間企業強大的力量、人脈、手腕與高效率。（圖／本報資料照）

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永齡基金會表示，要以「想打的人陸續打得到，疫苗供應週週不斷鏈」為目標，這句話更是把蔡政府向來自吹自擂的那張嘴，打得滿地找牙，到底誰才是政府？誰才己飢己溺的為人民解決困境？郭董快手，卻有另一隻髒手，拖、纏、扯的上下其手，根本不打算讓他做到，郭董想救人，還得和官鬥法，民進黨從不承認自己是中國人，不斷淡化台灣人的根，但為何和中國歷朝官場玩的是同一套官僚，同一套鬥爭伎倆？

官方之力不及民間之力，BNT其實也照出了蔡政府在全球疫苗大戰的角力多麼邊緣與不堪，但勞苦功高者，竟成了謝志偉口中第四棒接力，巧辯者與道多悖，BNT產地在德國，謝志偉堂堂駐德代表，嘴砲連篇，這疫苗棒子他可曾摸過？實則郭董參加的不是接力賽，而是百米高欄障礙賽，綠色政客的無恥簡直到了神級，頂上都飄著光圈了。

做個民調看看，人民誰在乎BNT包裝上頭有「復必泰」？好吧，如果民進黨就是拉不下臉來，把上海復星代理的BNT，硬要當政治祭品也沒關係，有效的疫苗不只有BNT，那莫德納(Moderna)呢？這疫苗不是美國產的嗎？台灣不是隨時都為美國馬首是瞻？蔡英文不是說和美國關係史上最好？莫德納至今施打第一劑累積有340萬多，最早施打者，眼看時效就要過期，第二劑在哪沒人知道，我只想替民進黨對美國老爺說說，看門狗都還有狗骨頭可啃，台灣簡直連看門狗都不如！

▲台灣莫德納疫苗嚴重不足，第二劑遙遙無期。（圖／路透社）

BNT開放登記，原本只開放12-17歲的青少年與65歲以上長者，卻突然向上開放到18-22歲，奇怪吧？為何跳過了一段正值青壯的40歲以上仍苦苦等候莫德納的族群？這群人才是穩定社會最關鍵的族群，一人倒一家倒，但明眼人都知道，選舉將至，大學生可是綠營最重要的戰鬥部隊，這群人思考不深，熱情衝動，挺你時呼朋引伴，網路串聯迅速，要顛覆你時也如海嘯狂襲，韓國瑜不就是最佳範例？所以若此時不積極討好這個族群，稍有不慎這群初生之犢必將反噬綠營。

政客和綠媒可以繼續醜化仇化對岸，但事實就是事實，在防疫的態度與作為上，對解決人民痛苦與照顧上，台灣差對岸好遠好遠，大陸疫苗施打已達13億，台灣不是沒錢，堂堂一個已開發的國度，疫苗取還得要他國捐、民間捐，美日捐時，官員們爭先行跪拜禮，民間要捐還得先「跪求」同意，羅智強說「超級無恥的疫苗乞丐」，真是貼切。

<strong><br> 台灣疫情爆發時，一位台灣女孩在大陸杭州親眼見識大陸的防疫有成，完全不用戴口罩上街</strong>

BNT開放登記後，高速衝破350萬，而高端開放施打至今一個月，才達70萬，綠營不是口口聲聲愛台、挺台？為什麼連綠民都無法挺國產？游盈隆給了一個簡單的答案「因為人民不傻」，郭董讓蔡政府牙癢難當，倘若明年讓3000萬劑BNT放在了大選年的排程上，那不是等於再自斷腳筋？郭董這高欄障礙賽，明年肯定再升級成了撐竿跳，蔡政府怎有臉讓郭董繼續搶下疫苗光環？但話說來，3000萬劑若敢擋，BNT肯定成TNT，炸得綠營失火，那縣市長才真不用選了。

老共尚且呼籲全球，要美英等強權國家，一起把疫苗當公共財，免費濟助窮弱國家，路遙知馬力，他們不需要大外宣，自然有人主動會去證明他們做的好，台灣官字兩個口，政客左民主，右護台，口口聲聲以人民為優先，實則斧鑿處處，思考的只有政黨利益，緊握權力，把疫苗當鬥爭異己的政治的工具，見微知著，世事如棋局局新，端看一局疫苗棋，台灣便下的如此窩囊，世紀大疫，牽動著全球戰略與生存方式的巨變，蔡政府藉著人民的自律，廣宣自己防疫高明，結果夜郎自大，被全球看破手腳才是真不堪。

病毒株變異快速，Alpha、Delta已經接續席捲全球，後面還有一個Mu在排隊，病毒不會消失也隨時在變，戰役永遠不會停，「疫苗」是不安中，尚能讓人產生希望的東西，防疫抗疫，背後的心理當是悲天憫人，深怕人民受創與受困，想盡辦法齊備疫苗照護人民是最起碼的基本，真有心苦民所苦，台灣絕對不會如此狼狽。

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