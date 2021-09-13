歐美熱門航點優惠下殺！　阿聯酋航空飛巴黎2萬1有找

▲阿聯酋航空推出熱門航線優惠票價，搶攻歐美旅遊市場。（圖／傑眾公關提供）



記者許維寧／台北報導

隨歐美國家陸續解封、旅遊限制鬆綁，阿聯酋航空今（9/13）宣布推出推出歐洲與美國熱門航點優惠票價，自即日起至今年9月26日，凡只要訂購2021年9月16日至2022年3月31日期間自台灣出發前往歐洲或美國熱門航點機票的旅客，均可享有相關航線優惠，台北飛法國巴黎經濟艙來回含稅僅2萬0927元，搶攻歐美解封後的旅遊市場。

因應歐美國家旅遊限制鬆綁，阿聯酋航空即日起祭出歐美熱門航線下殺活動，來回票價均有優惠。以台灣民眾較常搭乘的歐洲航線為例，台灣飛英國經濟艙含稅2萬3442元、商務艙9萬2095元；飛法國經濟艙2萬0927、商務艙9萬7257；飛德國經濟艙2萬1828元、商務艙9萬3248元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

飛美國同樣也有相關優惠，飛紐約來回經濟艙4萬7048、商務艙21萬2328元；飛洛杉磯經濟艙4萬9116元、商務艙20萬2478元。詳細優惠可參考阿聯酋官方網站。

阿聯酋航空也說，因應全球疫情，報到櫃檯、機場貴賓休息室與機上的頻繁接觸點均會定期消毒，確保員工及旅客的健康與安全。阿聯酋航所有班機上均設置HEPA高效濾網，讓旅客在旅程中享有新鮮的乾淨空氣。



阿聯酋航空也可為旅客提供免費多風險旅遊保險與COVID-19給付，給付範圍涵蓋旅途中的個人意外、冬季運動、行李遺失、空中交通停擺造成的旅途中斷、旅遊推薦或諮詢等，但此服務會依旅客的居住地產生例外情況或限制。另外，為了方便旅客調整計畫，若旅客持有自2021年4月1日前開立於2022年5月31日前出發的機票，可選擇更改出發日期，或將機票有效期限延長3年。



